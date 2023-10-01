Україну наповнює дешеве паливо з російським слідом: як це вплине на ціни

Росіяни придумали лазівку для обходу ембарго

На українському ринку палива в останній час посилився демпінг. На це звертають увагу трейдери, які працюють у південній частині України. Йдеться про постачальників дизельного пального, які почали виставляти на ринок багато пропозицій дуже дешевого пального. Його відвантажують з болгарських терміналів Бяла та Русе, пише

Ціна такого пального стартує від 44,7 за літр, а максимальна ціна — 45, 1 за літр. За такою ціною на ринку паливо продають такі компанії як GTS Trading і "Нафтотрейд Поділля".

Оператори ринку кажуть, що болгарське пальне на 2 гривні дешевше, ніж будь-яке інше в Україні. І ця ситуація стала такою лише нещодавно, адже ще 2 місяці тому воно було дорожчим майже на гривню ніж грецьке чи індійське.

Експерти вважають, що пальне має таку низьку ціну, бо воно російське. "Пояснити такі ціни нічим, окрім російського походження, неможливо. Так чи інакше, це просто унеможливлює будь-яку конкуренцію", — коментує один з імпортерів.

Російське пальне на українському ринку: причини і перспективи

У болгарських продуктів є відповідні сертифікати, які пояснюють походження палива. У країні є лише 2 виробники нафтопродуктів. Це Insa Oil, невеличкий нафто-паливний завод, а також "лукой нефтохім бургас".

Нагадуємо, що Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія не дотримуються ембарго, запроваджене ЄС проти російських нафтопродуктів. Згідно з цими обмеженнями, реекспорт російських продуктів заборонений у країни ЄС.

Таким чином пальне російського походження потрапляє у болгарські порти і встановлює нижчу ціну на ринку. Росіяни постачають у Болгарію величезну кількість нафтопродуктів, і ця цифра щороку зростає. Наприклад, у серпні росія імпортувала у Бургас 29 тисяч тонн дизпального. Це на 38% більше, ніж у липні. А за перших 20 днів вересня у Болгарію поступило понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів. Найбільше отримує компанія Insa Oil.

Зміни до митного кодексу, які дозволяють митникам вимагати усі документи про повний ланцюг постачання палива, затвердять 12 жовтня. Якщо імпортери знайдуть шлях як обійти ці обмеження, український ринок може заполонити дизель з країни-окупанта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти в один голос прогнозують підвищення вартості на бензин уже в жовтні. Вони вважають, що цього місяця ціни на АЗС підскочать до 60-70 гривень за 1 літр, і це при оптимістичному сценарії. За песимістичним — вартість палива сягне 80 гривень за літр.