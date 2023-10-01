Украину наполняет дешевое топливо с российским следом: как это повлияет на цены

Россияне придумали лазейку для обхода эмбарго

На украинском рынке топлива в последнее время усилился демпинг. На это обращают внимание трейдеры, работающие в южной части Украины. Речь идет о поставщиках дизеля, которые начали выставлять на рынок много предложений очень дешевого горючего. Его отгружают из болгарских терминалов Бяла и Русе.

Цена такого горючего стартует от 44,7 за литр, а максимальная цена – 45,1 за литр. По такой цене на рынке топливо продают такие компании как GTS Trading и "Нефтетрейд Подолье".

Операторы рынка говорят, что болгарское горючее на 2 гривны дешевле, чем любое другое в Украине. И эта ситуация стала такой только недавно, ведь еще 2 месяца назад оно было дороже почти на гривну, чем греческое или индийское.

Эксперты считают, что горючее имеет столь низкую цену, потому что оно российское. "Объяснить такие цены ничем, кроме российского происхождения, невозможно. Так или иначе, это просто делает невозможным любую конкуренцию", — комментирует один из импортеров.

Российское горючее на украинском рынке: причины и перспективы

У болгарских продуктов есть соответствующие сертификаты, объясняющие происхождение топлива. В стране есть только 2 производителя нефтепродуктов. Это Insa Oil, небольшой нефтетопливный завод, а также "Лукой нефтехим бургас".

Напомним, что Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария не соблюдают эмбарго, введенное ЕС против российских нефтепродуктов. Согласно этим ограничениям, реэкспорт российских продуктов запрещен в страны ЕС.

Таким образом, горючее российского происхождения попадает в болгарские порты и устанавливает более низкую цену на рынке. Россияне поставляют в Болгарию огромное количество нефтепродуктов, и эта цифра ежегодно растет. К примеру, в августе россия импортировала в Бургас 29 тысяч тонн дизтоплива. Это на 38% больше, чем в июле. А за первые 20 дней сентября в Болгарию поступило более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Больше всего получает компания Insa Oil.

Изменения в таможенный кодекс, позволяющие таможенникам потребовать все документы о полной цепочке поставок топлива, утвердят 12 октября. Если импортеры найдут путь, как обойти эти ограничения, украинский рынок может заполонить дизель из страны-оккупанта.

Ранее Телеграф рассказывал, что эксперты в один голос прогнозируют повышение стоимости на бензин уже в октябре. Они считают, что в текущем месяце цены на АЗС подскочат до 60-70 гривен за 1 литр, и это при оптимистическом сценарии. По пессимистическому — стоимость топлива достигнет 80 гривен за литр.