Плюс 6 гривен на литре: сети АЗС начинают ценовой шантаж

В Украине могут возникнуть проблемы с автомобильным топливом

Страна защищается от русского дизеля. Это логично. Но создает проблемы с импортом любого топлива. Вот почему.

Доставка бензина и дизеля усложняется. "Польское направление частично остановилось. Бензовозы даже не могут уехать из Украины — стоят порожняком по 10-12 дней, плюс в обратном направлении примерно столько же. Если раньше среднестатистический бензовоз за месяц мог сделать 4 ходки, то сейчас – только две. "Лишних" бензовозов, которые могли бы компенсировать замедление логистики, у большинства компаний просто нет.Относительно Молдовы, Болгарии и Румынии тоже проблемы — там грузы тормозит уже наша таможня — ищут "российский" дизель, — рассказал владелец сети АЗС "Прайм" Бизнес-Телеграфа Дмитрий Леушкин: "С 17 октября вступают в силу изменения в Таможенный кодекс, которые ужесточают требования к документам на дизельное топливо. Но уже сейчас партии топлива тормозят. В целом более-менее нормально сейчас работает только Измаил, но он постоянно под обстрелом врага. "Если в Измаил, не дай бог, серьезно прилетит, через неделю украинские АЗС опустеют. А если не прилетит, то через месяц".

По крайней мере, локальный дефицит по отдельным сетям возможен. Так считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева. Добавляет проблем коллапс на железной дороге. Поставки топлива замедлились, поскольку "все переходы забиты зерном". По словам Рябцева, это может привести к повышению цен. И выглядеть это будет странно, ведь котировки нефти на мировом рынке заметно ниже, чем в конце сентября.

В сети VST сообщили, что с сегодняшнего дня повышают ценник на дизель. На 6 гривен за литр. Объясняют тем, что таможня блокирует поставки. Мол, опустят цены, как только проблемы на границе разрешатся, других аргументов уже не осталось.

То есть в ход пошел "топливный шантаж". "Бизнес-Телеграф" узнал, почему топливо стало "невъездным", грозит ли это дефицитом на АЗС и что будет с ценами.

Топливо поставили в очередь

Проблемы возникли одновременно в нескольких направлениях.

Снабжение из Польши замедлилось по меньшей мере вдвое. "С одной стороны, сказалось увеличение общей очереди на границе, поскольку активно едут зерновозы. С другой стороны, есть эхо зернового скандала с Польшей — официально на пограничных переходах вроде бы ничего не изменилось, но поляки стали оформлять машины медленнее, чем раньше. Это поставило. крест на всех логистических графиках импортеров, — говорит Леушкин.- Если, например, компании нужно для нормальной работы 500 бензовозов, она влезла в долги и их приобрела, то сейчас, оказывается, с этим автопарком можно закрыть только половину потребностей. 500 машин докупать?"

По Молдове, Болгарии и Румынии, по его словам, поставки также заметно усложнились, но уже из-за проблем с нашей стороны очень тормозят таможенное оформление топлива, в частности, дизеля. "Ищут российский след, подключают также СБУ", — рассказал Леушкин. В очереди на румынской границе бензовозы стоят по 10-15 дней.

По "русскому следу" в ближайшее время могут еще больше закрутить гайки. С 17 октября вступают в силу изменения в Таможенный кодекс, которые ужесточают требования к документации на автотопливо и, в частности, дизель.

"Речь идет о подтверждении источников происхождения дизельного топлива. Если сейчас можно указать, что это "топливо неизвестного происхождения", то уже со следующего месяца такое не прокатит. Нужно предоставлять документы с конкретными данными об источниках, — объясняет Рябцев. — Это значит, что такие документы нужно будет требовать у продавца, то есть покупать "левые" или сомнительные партии наши импортеры не смогут, а поскольку они скупаются в Европе по остаточному принципу, а сейчас во многих странах напряженно с ресурсом, особенно учитывая посевную кампанию, то могут быть проблемы. с закупками".

Но хотя до 17 октября еще есть время, трейдеры говорят, что уже сейчас таможня тормозит многие партии. Подозрения такие, которые будут держать до 17 октября, а затем потребуют растаможивать по новым правилам. "Не факт, что все смогут предоставить нужные документы", — отмечает Леушкин. По его словам, нормально работает сейчас разве что логистический маршрут через Измаил. Но он очень рискован, потому что враг постоянно атакует дунайские порты.

Рябцев считает, что страшилки по тотальному дефициту это все-таки перебор. Но вот ситуационные перебои с поставками и нехватка топлива в отдельных сетях вполне возможны. Может быть дефицит и очереди в отдельных сетях, населенных пунктах и даже регионах.

Особенно учитывая, что и без проблем с доставкой рынка есть от чего "пересохнуть" — у ЕС сейчас просто нет достаточных объемов ресурса для нас", — говорит эксперт.

Ценники уже пошли вверх

По данным enkorr, польские поставщики уже повысили премии на автомобильные партии продукта. Наценки составляют 90-120 долларов на тонну, в то время как еще в конце сентября они составляли 50-65 долларов. Все из-за повышенного спроса на ресурс и его ограниченных запасов. Дополнительные объемы должны вскоре появиться, но будут стоить они уже дороже, поскольку подвезут "зимнее" топливо, а оно традиционно дороже летнего.

В Болгарии ценники тоже растут: плюс 100-110 долларов. Причина в том, что местные трейдеры сменяют поставщиков и наводят порядок в документах, убирая "российский след" из дизеля.

Коллапс на границах и риски дефицита уже начинают накручивать ценники на АЗС. В сети VST сегодня сообщили, что повышают цены на дизель на 6 гривен за литр из-за проблем с растаможкой ресурса. Причины задержки на границе компании якобы не сообщают. Хотя, по ее информации, представлены все необходимые документы.

В сети сообщают, что снизят цены не раньше, чем оформят товар. "Больше нет других путей снизить цену. Мы не будем ухудшать качество товара или будем торговать нечестно", — отметил директор VST Дмитрий Веремеев.

VST продает румынский бензин и дизель из Турции. Греции и Италии имеет сеть около 90 АЗС в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой и других областях. Дизель на этих заправках уже сегодня стоит 60 гривен за литр, при этом бензин А-95 – 54,3 гривны.

Понятно, что эта сеть слишком маленькая, чтобы повлиять на общую ситуацию на рынке. Но, как говорит Леушкин, если начнется ажиотаж, могут посмотреть ценники и другие сети. Рябцев обращает внимание, что, несмотря на снижение котировок на нефть до 85 долларов за баррель, украинские АЗС пока не спешат снижать цены, хотя недавно приплюсовали к прайсу гривну на литре именно "через нефть". Потому что сырье дорожало на мировом рынке. В WOG на вопросы "Бизнес-Телеграфа" не ответили.

"Скорее всего, не будет ни одного снижения цен, максимум, АЗС частично вернут урезанные бонусы по программам лояльности", — подытожил Рябцев.