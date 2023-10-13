Экономные, маневренные, надежные: украинцы назвали лучшие малолитражки на рынке (Топ-5)

С этими авто вы забудете, что такое автосервис

Учитывая высокие цены на горючее, малолитражные автомобили становятся все более популярными. Они тратят мало бензина и компактны, что особенно актуально в условиях крупных городов.

"Телеграф" собрал реальные отзывы украинцев о малолитражных автомобилях, представленных на рынке. Рассказываем обо всех преимуществах и недостатках этих авто.

Suzuki Swift (рейтинг — 4,6 из 5 баллов)

Swift – это компактный легковой автомобиль, производимый японской компанией Suzuki. Он отличается стильным дизайном, небольшим весом и хорошей маневренностью. Благодаря своей комфортабельности, эта модель стала популярной в категории компактных автомобилей.

В Украине Suzuki Swift тоже очень популярный автомобиль благодаря доступной цене и прекрасным характеристикам. Украинские водители, владеющие этой моделью, отмечают, что это прекрасная и надежная машина, настоящий японец. Она не ломается, а запчасти для Swift являются "вечными". А благодаря компактным размерам с этим авто нет проблем с парковкой в городе. Несмотря на небольшие габариты, авто отлично подходит даже для людей с большим ростом и весом – места в салоне достаточно.

Маленькая машина, шустрая, экономная, но уверенно ведет себя на дороге, — вот что пишут о Suzuki Swift на специализированных форумах. Владельцы этого авто также указывают, что автомобилю не страшны плохие метеоусловия. На снегу, дождю, метели и гололедице Swift прекрасно "держит дорогу".

Справедливости ради также напишем минусы этого авто. Дело в том, что, по словам автовладельцев, Suzuki Swift не дешева в обслуживании. Однако этот минус сводится насмарку, ведь она очень редко ломается.

Отзыв и тест-драйв Swift смотрите здесь:

Skoda Fabia (рейтинг — 4,3 из 5 баллов)

Skoda Fabia – это малый семейный автомобиль, производимый чешской компанией Skoda, которая является частью концерна Volkswagen Group. Fabia отличается стильным дизайном, большим внутренним пространством и экономичными двигателями. Она считается надежным и практичным автомобилем с хорошей маневренностью и комфортом.

Автовладельцы отмечают, что в этом автомобиле приятно удивляет расход топлива, причем это касается как бензиновых, так и дизельных вариантов.

Маневренный как в городе, так и на трассе, при поворотах, управлять им легко, салон строг, но аккуратен. Реально велик багажник. На этом автомобиле можно ездить до 10 лет без проблем. Родные запчасти работают дольше, чем заявляет изготовитель. Поскольку кузов оцинкован, то проблем со ржавчиной нет. А еще – у Skoda Fabia очень удобные сиденья.

Из минусов: некоторые владельцы этого автомобиля отмечают, что порой не хватает мощности двигателя на трассе. В городе проблем с этим не возникает.

Рассказ о всех плюсах и минусах этого авто смотрите в видео:

Citroen C3 (рейтинг — 4,4 из 5 баллов)

C3 – это компактный автомобиль, который производится французской компанией Citroen. У него есть комфортабельные сиденья и хорошо амортизированная подвеска для комфортного движения по городу.

Citroen C3 выпускается в разных версиях: компактный хэтчбек, кроссовер C3 Aircross, с разными типами двигателей и коробок передач.

Отзывы автовладельцев свидетельствуют, что это идеальный автомобиль как для городского движения, так и для путешествий. Клиренс достаточен для ям на украинских дорогах.

Багажник у С3 большой, туда может вместиться несколько небольших чемоданов, например для поездок в горы. Прекрасная акустика, салон просторный и удобный, расход топлива – 4,5-5 литров по трассе.

А еще – этот автомобиль совершенно не проблемный в эксплуатации. Владельцы С3 призывают не бояться покупать "французов", потому что это лучшее авто для города в соотношении цена-качество.

Подробный обзор этого авто можно посмотреть в видео:

Nissan Micra (рейтинг — 4,3 из 5 баллов)

Micra – это миниатюрный легковой автомобиль от японского производителя Nissan. Обладая компактными размерами, Micra отличается экономичными двигателями, хорошей маневренностью и легкостью в управлении. Он подходит для городского использования и известен своей надежностью и доступностью.

Отзывы водителей об этом авто только положительные. Маленькая на вид, но просторная внутри, — так пишут об этой машине. 1,2-литровый двигатель в паре с автоматической коробкой передач справляется как в городе, так и на трассе. А динамика – как в авто с 2-литровым двигателем на "механике".

Автомобиль легко паркуется там, где не влезут обычные седаны. Расход бензина по городу – около 6 литров. Эта машина вне конкуренции в своем сегменте.

Из минусов указывают лишь несколько недостаточную шумоизоляцию салона и объем багажника.

Обо всех плюсах и минусах этого авто рассказывается в ролике:

Hyundai i10 (рейтинг — 4,3 из 5 баллов)

Hyundai i10 – это компактный хэтчбек, который известен экономичностью потребления горючего, удобными размерами для поездок по городу и доступной стоимостью. Hyundai i10 оснащен современными технологиями и комфортным салоном. Это одна из лучших моделей для тех, кто ищет эффективный и доступный автомобиль для ежедневных поездок.

Владельцы этого авто утверждают, что i10 является идеальным авто для города. Им легко управлять и парковаться. У автомобиля высокий клиренс для машин такого класса, который позволяет передвигаться по ямам и даже на бордюр выехать. А еще машина удивляет дешевизной обслуживания и тем, что за годы эксплуатации в ней может ничего не сломаться.

Из минусов — несколько слабый двигатель, мощности которого не хватает на трассе при обгоне. В общем, это идеальное авто для города, для водителей-новичков и женщин.

Кратко о главном в Hyundai i10:

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