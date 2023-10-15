В Україну привезли один з найкращих кросоверів світу: Audi всього за 10 тисяч доларів

Просто вогонь!

В Україну привезли Audi Q3 2017 року випуску і продають за рекордно низькою ціною. Автомобіль після ДТП, проте пошкодження не дуже серйозні — потрібно замінити бампер, фару та підмалювати деякі вм'ятини. Авто такого ж року випуску продають в Україні за 20-30 тисяч доларів. Ремонт явно не обійдеться в таку суму, тому це дійсно вигідна пропозиція.

Це Audi Q3 2017 привезли із США та продають у Львові, зазначений пробіг — 168 тис.км. Двигун — 2 літровий, коробка передач — автомат. Авто уже розмитнене.

Характеристики Audi Q3 2017 року випуску

За даними видання WhatCar, Audi Q3 (2011-2018) визнаний одним із найкращих кросоверів у світі. Цим авто задоволені 96,5% власників. Журналісти ЗМІ опитали понад 13 тисяч власників кросоверів, і у результаті опитування, Audi Q3 опинився на третьому місці, поступившись лише Toyota RAV4 та Honda CR-V.

Що відомо про цей автомобіль? Audi Q3 2017 — це компактний кросовер, вироблений німецькою компанією Audi, яка є частиною концерну Volkswagen Group. Цей автомобіль входить в сімейство кросоверів і SUV від Audi і позиціонується як більш доступна альтернатива більшим і розкішним моделям, наприклад, Audi Q5 та Q7.

Audi Q3 має сучасний і стильний дизайн з цікавою решіткою радіатора та світлодіодними фарами.

У 2017 році Audi Q3 продавався з кількома варіантами двигунів: бензинові та дизельні, з переднім та повним приводом.

Інтер'єр Audi Q3 оформлений якісними матеріалами і має сучасні технології, такі як інфотейнмент-система Audi MMI та безліч безпекових функцій (система контролю стабільності на дорозі, антиблокувальник гальм тощо).

Огляд моделі дивіться у відео:

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