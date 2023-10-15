Вартує майже пів мільйона доларів: перший електричний Rolls-Royce уже в Україні

Авто щойно з конвеєра

В Україну привезли новенький електромобіль від британського виробника елітних авто Rolls-Royce під назвою Spectre. Його запас ходу складає 520 кілометрів.

В Європі цей автомобіль коштує 420 тисяч доларів. Фото купе в Україні опублікували на інстаграм-сторінці supercars_ua.

Наразі не відомо, хто і як придбав Spectre, адже автомобіль щойно вийшов, а черги на нього уже на рік вперед. Тираж буде дуже обмеженим.

Що відомо про Rolls-Royce Spectre?

Rolls-Royce Spectre — це повнорозмірний електромобіль класу люкс, який випустила компанія Rolls-Royce Motor Cars у 4-му кварталі 2023 року.

Основні технічні характеристики Rolls-Royce Spectre:

Витрата електроенергії: 21.5 кВт-годин на 100 км.

Довжина авто — 5,5 м.

Електричний запас ходу: 520 км.

Потужність — 585 к.с та 900 Н∙м.

Маса авто — 3 тонни.

Розгін з 0 до 100 км — 4,5 сек.

Викиди CO2: 0 г/км.

Spectre має акумуляторну батарею з масою 700 кг, що сприяє довгому запасу ходу та ефективності. Цей автомобіль має схожий дизайн кузова з моделлю Wraith — високими вікнами, фірмовою радіаторною решіткою та звично довгим капотом. Відрізняється він наявністю дверей заднього типу. У салоні розкішне оздоблення: дорога шкіра, стеля у вигляді зоряного неба, сучасна мультимедійна система і багато іншого.

Rolls-Royce Spectre позиціонується як представник розкішного сегменту ринку електрокарів з великим запасом ходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли один з найкращих кросоверів світу: Audi всього за 10 тисяч доларів.