Новий електрокар Huawei та Cherу з запасом ходу 700 км скоро у продажу: як він виглядає (фото)

Максимальна швидкість електрокара — 210 км.

Компанія Chery спільно з виробником техніки та гаджетів Huawei створила інноваційний електричний седан Luxeed S7, який матиме запас ходу у 700 кілометрів.

Повнорозмірний електрокар просто наповнений інноваційними функціями. Зокрема, перед переднім пасажиром можна розмістити 40-дюймовий рухомий світловий екран зі співвідношенням сторін 21:9, пише carnewschina.

Усі інновації та технічні характеристики

Luxeed S7 стане першим автомобілем у світі з операційною системою Harmony OS від Huawei. Вона дозволить налаштувати спільний перегляд одночасно на кількох екранів у салоні.

Також зазначено, що автомобіль матиме LiDAR, який допомагатиме водію у керування завдяки системі автономного водіння Huawei ADS 2.0.

У серпні компанія Chery подала заявку на дозвіл продажу свого автомобіля ще у серпні. Тоді і з’явилось більше відомостей про авто. У нього є пневмопідвіска та електродвигун на задній осі, який розвиває потужність 215 кВт.

Є також другий варіант авто, який має гібридну батарею M3P. Це батарея, яка використовує різні елементи в одній упаковці, які більш ефективні при низьких температурах. Тому цей варіант електрокару має вирізнятися кращою морозостійкістю.

До того ж, батарея МЗР забезпечує дальність ходу у 700 км.

Коли Luxeed S7 можна буде придбати

Luxeed S7 офіційно виставлять на продаж у листопаді. Про це заявив керуючий директор Huawei Ю Чендун. Ймовірно, це станеться на автосалоні в Гуанчжоу 17 листопада. Раніше відомий техноблогер Чжу Юлон також казав, що у жовтні на авто почнуть приймати передзамовлення з повним депозитом.

Таким чином S7 стане першою моделлю під брендом Luxeed, яка випускається спільно компаніями Chery у співпраці з Huawei. Виробник гаджетів створює для бренду програмне забезпечення, електродвигуни, мультимедійну систему, а Chery — все решту. Скоріш за все, автомобіль продаватиметься як у фірмових салонах Chery, так і в магазинах Huawei. Ціни наразі не оголошують.

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