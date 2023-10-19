Из Львова в Киев за 6 часов: украинский водитель доказал, что электрические авто способны на большие расстояния

Главные мифы, связанные с "электричками", развенчали

Украинец проехал с помощью электрокара Volkswagen ID.4 расстояние из Львова в Киев и рассказал о своем опыте. Он связан с вождением электрички, особенностями зарядных станций в Украине и т.д.

Отметим сразу, что автор ролика на канале "Первая электричка" приобрел Volkswagen ID.4 из Китая. Этот электрокар на 10-15 тысяч долларов дешевле, чем в Украине, но не может заряжаться от украинских зарядных станций для быстрой зарядки – нужен переходник CCS на GBT. Он очень дорогой – около 2 тысяч долларов, – но это нивелируется "скидкой" на авто.

Кстати, Volkswagen ID.4 — самый популярный автомобиль в Украине по итогам сентября 2023 года.

Путь из Львова в Киев

Поездка начинается из Львова с начальной зарядкой машины в 85%. При подъезде к Ровно на экране мы видим, что осталось около 30% батареи. То есть из Львова в Ровно потратили 50% аккумулятора.

Владелец снова планирует заряжать авто до 85% с переходником для быстрой зарядки на станции IONITY. Для зарядки потратили 24 минуты — как раз есть время на чай, кофе и даже что-нибудь перекусить.

Далее автомобиль отправляется из Ровно в Житомир, а оттуда в Киев. В Житомире, на заправке ОККО, электрокар немного подзаряжают — до 40%, и всего лишь за 13 минут. До Киева остается 90 км, которые успешно проехали с оставшимся зарядом.

Всего на зарядку авто из Львова в Киев потратили 35 минут.

Владелец авто отмечает, что владельцам электрокаров нужно планировать маршрут так, чтобы заряжаться каждые 250 км. Таким образом миф о том, что электрокар может ездить только вокруг розетки и подходит только для передвижения по городу, развенчан.

К тому же это выгодно, ведь зарядка электрокара на 25-30% дешевле, чем заправка наиболее экономичного дизельного авто.

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