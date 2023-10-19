Зі Львова до Києва за 6 годин: український водій довів, що електричні авто здатні на великі відстані

Головні міфи, пов'язані з "електричками", розвінчали

Українець проїхав за допомогою електрокара Volkswagen ID.4 відстань зі Львова до Києва і розповів про свій досвід. Він пов’язаний з водінням електрички, особливості зарядних станцій в Україні тощо.

Зазначимо відразу, що автор ролика на каналі "Перша електричка" придбав Volkswagen ID.4 з Китаю. Цей електрокар на 10-15 тисяч доларів дешевший, ніж в Україні, але не може заряджатися від українських зарядних станцій швидкої зарядки — потрібен перехідник CCS на GBT. Він дуже дорогий — близько 2 тисяч доларів — але це нівелюється "знижкою" на авто.

До речі, Volkswagen ID.4 — найпопулярніше авто в Україні за підсумками вересня 2023 року.

Шлях від Львова до Києва

Поїздка починається зі Львова з початковою зарядкою машини у 85%. При під’їзді до Рівного на екрані бачимо, що залишилося близько 30% батареї. Тобто зі Львова до Рівного витратили 50% акумулятора.

Власник авто знову планує заряджати авто до 85% з перехідником для швидкої зарядки на станції IONITY. Для зарядки витратили 24 хвилини — якраз є час на чай, каву і навіть щось перекусити.

Далі автомобіль вирушає з Рівного до Житомира, а звідти — до Києва. У Житомирі, на заправці ОККО, електрокар підзаряджають трішки — лише до 40%, і за 13 хвилин. До Києва залишається 90 км.

Усього на зарядку авто зі Львова до Києва витратили 35 хвилин.

Власник авто зазначає, що власникам електрокарів потрібно планувати маршрут так, щоб заряджатися кожні 250 км. Таким чином міф про те, що електрокар може їздити тільки навколо розетки і підходить лише для пересування містом, розвінчано.

До того ж це вигідно, адже зарядка електрокара на 25-30% дешевша від найбільш економічного дизельного авто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найдешевший електрокар Kia отримав суттєві оновлення: чому його варто придбати.