Обходит Leaf по всем характеристикам: новый электрокар Citroen стоит всего 23 тысячи долларов

Этот автомобиль станет настоящим хитом

Компания Citroen выпустила по-настоящему дешевый автомобиль, особенно ввиду цен в Европе. А это именно европейская модель, а не китайская или японская, славящееся своими низкими ценами.

Заявленная цена составляет всего 23 тысяч евро. По сравнению с Nissan Leaf, который является самым популярным электрокаром в мире и стоит от 29 тысяч долларов, хэтчбек e-C3 предлагает отличные характеристики. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Такой маленькой цене есть простое объяснение – в хэтчбеке используется индийская платформа Smart Car. В этой стране она очень популярна, ведь именно в Индии производят многие дешевые машины.

Кстати, производитель обещает еще снизить цену — до 20 000 евро с запасом хода в 200 км.

В автомобиле установлена батарея емкостью 44 кВт•ч. Это обеспечивает запас хода в 320 километров, чего предостаточно для городского авто. К тому же хэтчбек поддерживает быструю зарядку с мощностью 100 кВт. Производитель заявляет, что с 20 до 80 процентов аккумулятор заряжается всего за 26 минут.

Двигатель автомобиля имеет мощность 113 лошадиных сил. Максимальная скорость почему-то очень ограничена и составляет всего 135 км/ч. С нуля до сотни машина разгоняется всего за 11 секунд.

Производитель заявляет, что во всех комплектациях авто будет иметь фирменную подвеску Citroën Advanced Comfort, создающую ощущение "скольжения", и большие 17-дюймовые диски.

Салон

В салоне есть 6 подушек безопасности, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, фирменные комфортные кресла, камера заднего вида, а также полный круиз-контроль.

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