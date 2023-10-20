Обходить Leaf за усіма характеристиками: новий електрокар Citroen коштує всього 23 тисячі доларів

Це авто стане справжнім хітом

Компанія Citroen випустила по-справжньому дешевий автомобіль, особливо зважаючи на ціни у Європі. А це саме європейська модель, а не китайська чи японська, які славляться своїми низькими цінами.

Заявлена ціна складає всього 23 тисячі євро. У порівнянні з Nissan Leaf, який є найпопулярнішим електрокаром у світі і коштує від 29 тисяч доларів, хетчбек e-C3 пропонує чудові характеристики. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Такій маленькій ціні є просте пояснення — у хетчбеку використовується індійська платформа Smart Car. У цій країні вона дуже популярна, адже саме в Індії виробляють багато дешевих машин.

До речі, виробник обіцяє ще зменшити ціну — до 20 000 євро із запасом ходу у 200 км.

В автомобілі встановлена батарея ємністю у 44 кВт•год. Це забезпечує запас ходу в 320 кілометрів, чого більш ніж достатньо для міського авто. До того ж, хетчбек підтримує швидку зарядку з потужністю 100 кВт. Виробник заявляє, що з 20 до 80 відсотків акумулятор заряджається всього за 26 хвилин.

Двигун автомобіля має потужність у 113 кінських сил. Максимальна швидкість чомусь дуже обмежена і складає всього 135 кілометрів за годину. З нуля до сотні машина розганяється всього за 11 секунд.

Виробник заявляє, що у всіх комплектаціях авто матиме фірмову підвіску Citroën Advanced Comfort, яка створює відчуття "ковзання", та великі 17-дюймові диски.

Салон

У салоні є 6 подушок безпеки, мультимедійна система з 10-дюймовим екраном, фірмові комфортні крісла, камера заднього виду, а також повний круїз-контроль.

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