Низкий расход топлива, но множество нюансов: самые распространенные проблемы гибридных авто

Гибридные авто на 2-10 тысяч долларов дороже обычных

Наиболее распространенными видами топлива в двигателях современных автомобилей являются бензин, дизель и электричество. Сейчас также часто покупают гибридные машины, помогающие сэкономить на заправке.

Казалось бы, результат должен быть отличным — увеличенный запас хода за меньшие деньги. Однако это только в теории. На самом деле, автоэксперты называют такие автомобили проблемными и даже часто не хотят браться за их ремонт. Об этом сообщают в Hotcars.

Почему эксперты не советуют покупать гибридные автомобили?

Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание тем, кто рассматривает гибридные авто для покупки. В частности, это:

Высшая цена, чем у обычных авто с ДВС. Разница в стоимости на ту же модель-гибрид и обычную может достигать 10 тысяч долларов. Все из-за дорогих технологий и батареи.

Более низкая мощность. Из-за дополнительных элементов силовой установки и батареи мощность таких авто искусственно врезается. Динамика здесь тоже не самая лучшая.

Некачественные батареи. По сравнению с электрокарами, гибридные автомобили не имеют вечных батарей. А ремонт или замена таких аккумуляторов — очень дорогое удовольствие.

Двигаясь по трассе, вы не сэкономите, ведь мощности батарей не хватает на больших скоростях, поэтому авто полностью переходит на ДВС.

Дорогой ремонт. Эксплуатация и ремонт таких авто обычно на 15-20% дороже, чем автомобили с обычными бензиновыми или дизельными двигателями.

Кстати, польза окружающей среде от гибридов очень даже сомнительна, ведь производство, а затем утилизация аккумуляторов, вредны. Это нивелирует экономию ископаемых видов топлива.

В этом видео автоэксперт рассказывает, что лучше выбрать — электрокар или гибрид? А также о том, какими бывают гибридные автомобили и чем они отличаются.

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