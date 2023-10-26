Украинцы больше не смогут скручивать пробег при продаже авто: депутаты готовят специальный закон

Мошенники будут зарабатывать меньше

Скручивание пробега автомобиля – это популярная, но незаконная практика, когда продавцы изменяют показатели одометра. Они уменьшают количество километров, пройденных автомобилем с целью повышения цены продаж.

Согласитесь, авто с меньшим пробегом выглядит более привлекательным для покупателей. Однако для украинских продавцов такая процедура, как скручивание реального количества пройденных машиной километров, может потерять смысл.

Фиксация действительного пробега авто перед продажей: детали законопроекта

В Верховной Раде на днях зарегистрировали законопроект №10173, согласно которому предусматривается обязательная фиксация настоящего пробега автомобиля во время его регистрации или перерегистрации на нового владельца. Таким образом, изменение цифр на одометре перед продажей авто будет ненужным.

И эти характеристики будет просто проверить. Сервисные центры МВД обяжут показывать желающим всю информацию об автомобиле по VIN-коду.

Сейчас авто из Европы можно купить даже по цене до 1000 долларов. Недобросовестные владельцы скручивают реальный пробег автомобиля, чтобы продать его выгоднее. И пока это никак не проследить. Однако, согласно законопроекту, к базе также подтянут международные реестры, поэтому купить авто из-за границы со скрученным пробегом станет невозможно.

Как понять, что пробег авто скручен?

В среднем реальный пробег авто скручивают на 30-50 тысяч километров, но особенно наглые автовладельцы могут уменьшить его и на 100, и даже на 200 тысяч. Есть основные признаки того, что показатели на одометре машины ложны.

Несоответствие состояния кузова и салона авто к его пробегу. Если заявленный пробег на одометре составляет условно 100-200 тысяч километров, а вы видите вдребезги избитую, ржавую машину, со стертыми подлокотниками, порванными сиденьями и т.д., это первый симптом того, что владелец вас обманывает.

Сервисная книга. Если автомобиль проходил ТО, то, возможно, в сервисной книге будут записи с одометра. Если вы видите там что-то подозрительное, значит, ваши подозрения не безосновательны.

Компьютерная диагностика на СТО. Обычно специалисты по СТО, проводя диагностику авто, видят, соответствует ли состояние деталей и другому заявленному пробегу. Также, проанализировав данные по блокам управления, специалисты скажут, настоящие ли цифры на одометре.

Как перекупы скручивают пробег авто, рассказывает автор этого видео (не поступайте так!):

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