Привезли с Ближнего Востока: редкую Ferrari 612 Scaglietti без пробега заметили в Украине

Это фактически капсула времени

Несмотря на войну, украинские продолжают скупать редкие, коллекционные и раритетные автомобили. Это хороший способ вложить заработанные деньги, а заодно похвастаться перед знакомыми своими коллекциями.

Так, вчера на украинских дорогах была замечена новая Ferrari 612 Scaglietti с фактически нулевым пробегом (26 км).

Кто владелец авто, пока неизвестно, но есть информация, что это Ferrari 612 Scaglietti выкупили из большой коллекции на Ближнем Востоке. Отметим, что цвет авто довольно редкий, называется он Rubino Micalizzato. Это специальный фирменный цвет, который имел много подтонов и выглядел очень изысканно. Выпускался он в ограниченном количестве.

Что известно о Ferrari 612 Scaglietti

Ferrari 612 Scaglietti – это спортивный автомобиль класса Gran Turismo, производившийся итальянской компанией Ferrari с 2004 по 2010 год. Эта модель названа в честь скульптора и дизайнера Серджио Скальетти, который был близким другом основателя Ferrari, Энцо Феррари.

Основные характеристики Ferrari 612 Scaglietti:

У автомобиля был эксклюзивный и стильный дизайн, разработанный под руководством Франка Стелло, главного дизайнера Ferrari.

Автомобиль 612 Scaglietti оснащался 5.7-литровым V12-двигателем, развивавшим мощность примерно 540 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю автомобиль очень быстрый и способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды.

Ferrari 612 Scaglietti выпускали в 2 вариантах – с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой F1.

Ferrari 612 Scaglietti предназначен для путешествий на большие расстояния, поэтому в салоне были роскошные сиденья и целая система современных функций безопасности и комфорта.

В 2011 году Ferrari представила преемника модели 612 Scaglietti – Ferrari FF, спортивное купе с четырьмя сиденьями и полноприводной системой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают редкий 600-сильный Гелендваген за сумасшедшие деньги.