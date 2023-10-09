Привезли з Близького Сходу: рідкісну Ferrari 612 Scaglietti без пробігу помітили в Україні

Це фактично капсула часу

Незважаючи на війну, українці продовжують скуповувати рідкісні, колекційні та раритетні автомобілі. Це хороший спосіб вкласти зароблені гроші, а заодно похизуватися перед знайомими своїми колекціями.

Так, учора на українських дорогах помітили новеньку Ferrari 612 Scaglietti з фактично нульовим пробігом (26 км).

Хто власник авто, наразі невідомо, але є інформація, що це Ferrari 612 Scaglietti викупили з великої колекції на Близькому Сході. Зазначимо, що колір авто доволі рідкісний, називається він Rubino Micalizzato. Це спеціальний фірмовий колір, який мав багато підтонів і виглядав дуже вишукано. Випускався він в обмеженій кількості.

Що відомо про Ferrari 612 Scaglietti

Ferrari 612 Scaglietti — це спортивний автомобіль класу Gran Turismo, який вироблявся італійською компанією Ferrari з 2004 по 2010 рік. Ця модель названа на честь скульптора і дизайнера Серджіо Скальєтті, який був близьким другом засновника Ferrari, Енцо Феррарі.

Основні характеристики Ferrari 612 Scaglietti:

Автомобіль мав ексклюзивний і стильний дизайн, розроблений під керівництвом Франка Стелло, головного дизайнера Ferrari.

Автомобіль 612 Scaglietti оснащувався 5.7-літровим V12-двигуном, який розвивав потужність приблизно 540 кінських сил. Завдяки цьому двигуну автомобіль є дуже швидким та спроможним розганятися до 100 км/год всього за 4 секунди.

Ferrari 612 Scaglietti випускали у 2 варіантах — з 6-ступіненевою механічною коробкою передач або 6-ступеневою автоматичною коробкою F1.

Ferrari 612 Scaglietti призначений для подорожей на великі відстані, тому у салоні були розкішні сидіння та ціла система сучасних функцій для безпеки та комфорту.

У 2011 році Ferrari представила наступника моделі 612 Scaglietti — Ferrari FF, спортивне купе з чотирма сидіннями та повнопривідною системою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають рідкісний 600-сильний Гелендваген за шалені гроші.