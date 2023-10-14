Кабриолет Volkwagen Beetle с 3 км пробега продали на аукционе по цене нового Lexus. Фото

Классический Жук в необычном исполнении

За всю историю производства модели Volkswagen Beetle произвели более 21 миллиона экземпляров. Сейчас многие из них продаются из частных коллекций и на аукционах по ценам около 20 тысяч долларов, однако все они имеют много тысяч км пробега, учитывая почтенный возраст авто.

Однако это авто совсем другое. В Великобритании в гараже обнаружили кабриолет Volkswagen Beetle всего с 2 милями (3 км) пробега на одометре. Фактически это капсула времени, потому что автомобиль простоял столько лет без эксплуатации. Недавно его продали с аукциона Classic Car Auctions.

Покупатели на такой пробег откликнулись очень высокими ставками. Конечная ставка в объявлении указана в размере £49,500. Это более 60 тысяч долларов по текущему курсу. По этой цене можно купить новое авто класса премиум.

В описании к лоту отмечено, что это один из последних кабриолетов Karmann от VW с правым рулем. Также к фото прикрепили дневник обслуживания – он абсолютно пуст. Продавец утверждал, что хранил авто "накрытым одеялами", но на фото отчетливо виден толстый слой пыли.

Автомобиль выполнен в коричневом цвете, и краска все еще блестит, где нет пыли. А двигатель выглядит совсем новеньким. Шины оригинальные, это видно сразу.

Что известно о кабриолете Volkswagen Beetle 1979 года?

Это действительно легендарный автомобиль, и сейчас мы расскажем, почему. Volkswagen Beetle, также известный как "Жук", получил популярность благодаря характерному округлому кузову. Кабриолетная версия этого автомобиля была еще популярнее.

В 1979 году Volkswagen Beetle кабриолет обычно оснащался бензиновым 1.6-литровым 4-цилиндровым двигателем с приемлемой для того времени мощностью. Работал он в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Благодаря своему иконическому дизайну и низкой стоимости того времени, Volkswagen Beetle был очень популярным автомобилем, особенно среди молодежи и тех, кто искал доступный и надежный автомобиль.

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