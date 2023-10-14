Кабріолет Volkwagen Beetle з 3 км пробігу продали на аукціоні за ціною новенького Lexus. Фото

Класичний жук в незвичайному виконанні

За всю історію виробництва моделі Volkswagen Beetle виготовили понад 21 мільйона екземплярів. Зараз багато таких продаються з приватних колекцій та на аукціонах за цінами близько у 20 тисяч доларів, проте усі вони мають багато тисяч км пробігу, зважаючи на поважний вік.

Проте це авто зовсім інше. У Великобританії в гаражі знайшли кабріолет Volkswagen Beetle усього з 2 милями (3 км) пробігу на одометрі. Фактично це капсула часу, тому що автомобіль простояв стільки років без експлуатації. Нещодавно його продали з аукціону Classic Car Auctions.

Покупці на такий пробіг відгукнулися надзвичайно високими ставками. Кінцева ставка в оголошенні вказана у розмірі £49,500. Це більше ніж 60 тисяч доларів за поточним курсом. За цю ціну можна купити новеньке авто класу преміум.

В описі до лота зазначено, що це один з останніх кабріолетів Karmann від VW з правим кермом. Також до фото прикріпили щоденник обслуговування — він абсолютно порожній. Продавець стверджував, що зберігав авто "накритим ковдрами", але на фото чітко видно товстий шар пилу.

Автомобіль виконаний у коричневому кольорі, і фарба досі блищить, де немає пилу. А двигун виглядає зовсім новеньким. Шини оригінальні, це видно відразу.

Що відомо про кабріолет Volkswagen Beetle 1979 року?

Це насправді легендарний автомобіль, і зараз ми розкажемо, чому. Volkswagen Beetle, також відомий як "Жук", отримав популярність завдяки характерному округлому кузову. Кабріолетна версія цього автомобіля була ще більш популярною.

У 1979 році Volkswagen Beetle кабріолет зазвичай оснащувався бензиновим 1.6-літровим 4-циліндровим двигуном з прийнятною для того часу потужністю. Працював він у парі з 4-ступеневою механічною коробкою передач.

Завдяки своєму іконічному дизайну і низькій вартості на той час, Volkswagen Beetle був дуже популярним автомобілем, особливо серед молоді і тих, хто шукав доступний і надійний автомобіль.

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