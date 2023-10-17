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Запас хода 1300 км: появились первые фото гибридного внедорожника Chery

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Chery Fengyun T9 Новость обновлена 17 октября 2023, 11:43
Chery Fengyun T9. Фото carnewschina

Классный автомобиль, который сохранит ваши деньги на АЗС

Китайский производитель автомобилей Chery показал на своем специальном мероприятии новый гибридный внедорожник Fengyun T9. Этот автомобиль имеет бензиновый и электрический двигатели.

Официально авто выйдет на рынок к концу года. В Chery ожидают, что до конца 2024 года гибридные автомобили будут составлять ⅓ от всего количества моделей производителя, сообщает carnewschina.

Дизайн Fengyun T9

Chery Fengyun T9 внедорожник

С точки зрения дизайна Fengyun T9 почти ничем не отличается от другого популярного автомобиля компании Tiggo 9 – тот же контур закрытой передней панели, те же задние фонари сквозного типа с матричной конструкцией.

Ручки двери скрыты, ободья имеют несколько спиц. По размерам этот автомобиль также напоминает основную модель. Колесная база в 2830 мм подтверждает, что это среднеразмерный внедорожник.

Chery Fengyun T9 китайский внедорожники

Внутри Fengyun T9 тоже особо ничем не отличается. Есть двойной экран (12,3-дюймовая жидкокристаллическая приборная панель и 12,3-дюймовый центральный экран управления). Мультимедийная работа работает на чипсете Snapdragon 8155.

Двигатель и оснастка

Chery Fengyun T9 двигатели

Fengyun T9 имеет систему Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, которая состоит из полноприводных и синхронных двигателей суммарной максимальной мощностью 340 кВт. Автомобиль тратит всего 5,7 литра бензина на 100 километров.

Полный запас хода составляет 1321 км, из них 160 км – на электроприводе. Время разгона с нуля до 100 км – 4,9 секунды. Для того чтобы зарядить авто с 20 до 80%, нужно всего 22 минуты.

Цену авто пока не называют.

Ранее Телеграф рассказывал, что Huawei и Cherу выпустили авто с запасом хода 700 км: как оно выглядит.

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