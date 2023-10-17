Запас хода 1300 км: появились первые фото гибридного внедорожника Chery
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Классный автомобиль, который сохранит ваши деньги на АЗС
Китайский производитель автомобилей Chery показал на своем специальном мероприятии новый гибридный внедорожник Fengyun T9. Этот автомобиль имеет бензиновый и электрический двигатели.
Официально авто выйдет на рынок к концу года. В Chery ожидают, что до конца 2024 года гибридные автомобили будут составлять ⅓ от всего количества моделей производителя, сообщает carnewschina.
Дизайн Fengyun T9
С точки зрения дизайна Fengyun T9 почти ничем не отличается от другого популярного автомобиля компании Tiggo 9 – тот же контур закрытой передней панели, те же задние фонари сквозного типа с матричной конструкцией.
Ручки двери скрыты, ободья имеют несколько спиц. По размерам этот автомобиль также напоминает основную модель. Колесная база в 2830 мм подтверждает, что это среднеразмерный внедорожник.
Внутри Fengyun T9 тоже особо ничем не отличается. Есть двойной экран (12,3-дюймовая жидкокристаллическая приборная панель и 12,3-дюймовый центральный экран управления). Мультимедийная работа работает на чипсете Snapdragon 8155.
Двигатель и оснастка
Fengyun T9 имеет систему Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, которая состоит из полноприводных и синхронных двигателей суммарной максимальной мощностью 340 кВт. Автомобиль тратит всего 5,7 литра бензина на 100 километров.
Полный запас хода составляет 1321 км, из них 160 км – на электроприводе. Время разгона с нуля до 100 км – 4,9 секунды. Для того чтобы зарядить авто с 20 до 80%, нужно всего 22 минуты.
Цену авто пока не называют.
Ранее Телеграф рассказывал, что Huawei и Cherу выпустили авто с запасом хода 700 км: как оно выглядит.