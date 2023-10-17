Запас ходу 1300 км: з'явились перші фото гібридного позашляховика Chery

Класне авто, яке збереже ваші гроші на АЗС

Китайський виробник автомобілів Chery показав на своєму спеціальному заході новий гібридний позашляховик Fengyun T9. Цей автомобіль має бензиновий та електричний двигуни.

Офіційно авто вийде на ринок під кінець року. У Chery очікують, що до кінця 2024 року гібридні автомобілі складатимуть ⅓ від усієї кількості моделей виробника, повідомляє carnewschina.

Дизайн Fengyun T9

З точки зору дизайну Fengyun T9 майже нічим не відрізняється від іншої популярної автівки компанії Tiggo 9 — той же подібний контур закритої передньої панелі, ті ж задні ліхтарі наскрізного типу з матричною конструкцією.

Ручки дверей приховані, ободи мають кілька спиць. За розмірами це авто також нагадує основну модель. Колісна база у 2830 мм підтверджує, що це середньорозмірний позашляховик.

Всередині Fengyun T9 теж особливо нічим не відрізняється. Є подвійний екран (12,3-дюймова рідкокристалічна панель приладів та 12,3-дюймовий центральний екран керування). Мультимедійка працює на чипсеті Snapdragon 8155.

Двигун та оснащення

Fengyun T9 має систему Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, яка складається з повнопривідних та синхронних двигунів сумарною максимальною потужністю 340 кВт. Автомобіль витрачає всього 5,7 літра бензину на 100 кілометрів.

Повний запас ходу складає 1321 км, з них 160 км — на електроприводі. Час розгону з нуля до 100 км — 4,9 секунди. Для того, щоб зарядити авто з 20 до 80%, потрібно всього 22 хвилини.

Ціну авто поки що не називають.

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