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Низька витрата палива, але безліч нюансів: найпоширеніші проблеми гібридних авто

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Гібридні авто
Гібридні авто. Фото 24 канал

ГІбридні авто на 2-10 тисяч доларів дорожчі за звичайні

Найпоширенішими видами палива у двигунах сучасних автомобілів є бензин, дизель та електрика. Зараз також часто купують гібридні машини, які допомагають зекономити на заправці.

Здавалось би, результат мав би бути чудовим — збільшений запас ходу за менші гроші. Проте це лише в теорії. Насправді автоексперти називають такі автомобілі проблемними і навіть часто не хочуть братися за їх ремонт. Про це повідомляють у Hotcars.

Чому експерти не радять купувати гібридні авто?

Експерти розповіли, на що потрібно звернути увагу тим, хто розглядає гібридні авто для купівлі. Зокрема, це:

  • Вища ціна, ніж у звичайних авто з ДВС. Різниця у вартості на ту ж саму модель-гібрид і звичайну може досягати 10 тисяч доларів. Все через дорогі технології та батарею.
  • Нижча потужність. Через додаткові елементи силової установки та батарею потужність таких авто штучно врізають. Динаміка тут теж не найкраща.
  • Неякісні батареї. У порівнянні з електрокарами, гібридні авто не мають вічних батарей. А ремонт чи заміна таких акумуляторів — дуже дороге задоволення.
  • Рухаючись трасою, ви не зекономите, адже потужності батарей не вистачає на великих швидкостях, тому авто повністю переходить на ДВС.
  • Дорогий ремонт. Експлуатація та ремонт таких авто зазвичай на 15-20% дорожчі, ніж авто зі звичайними бензиновими чи дизельними двигунами.

До речі, користь довкіллю від гібридів дуже навіть сумнівна, адже виробництво, а потім утилізація акумуляторів, шкідливі. Це нівелює економію викопних видів палива.

У цьому відео автоексперт розповідає, що краще вибрати — електрокар чи гібрид? А також про те, якими бувають гібридні авто і чим вони відрізняються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці більше не зможуть скручувати пробіг авто, адже депутати готують новий законопроєкт.

Теги:
#Авто #Електрокар #Гібрид #Економний гібрид