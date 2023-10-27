Низька витрата палива, але безліч нюансів: найпоширеніші проблеми гібридних авто
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
ГІбридні авто на 2-10 тисяч доларів дорожчі за звичайні
Найпоширенішими видами палива у двигунах сучасних автомобілів є бензин, дизель та електрика. Зараз також часто купують гібридні машини, які допомагають зекономити на заправці.
Здавалось би, результат мав би бути чудовим — збільшений запас ходу за менші гроші. Проте це лише в теорії. Насправді автоексперти називають такі автомобілі проблемними і навіть часто не хочуть братися за їх ремонт. Про це повідомляють у Hotcars.
Чому експерти не радять купувати гібридні авто?
Експерти розповіли, на що потрібно звернути увагу тим, хто розглядає гібридні авто для купівлі. Зокрема, це:
- Вища ціна, ніж у звичайних авто з ДВС. Різниця у вартості на ту ж саму модель-гібрид і звичайну може досягати 10 тисяч доларів. Все через дорогі технології та батарею.
- Нижча потужність. Через додаткові елементи силової установки та батарею потужність таких авто штучно врізають. Динаміка тут теж не найкраща.
- Неякісні батареї. У порівнянні з електрокарами, гібридні авто не мають вічних батарей. А ремонт чи заміна таких акумуляторів — дуже дороге задоволення.
- Рухаючись трасою, ви не зекономите, адже потужності батарей не вистачає на великих швидкостях, тому авто повністю переходить на ДВС.
- Дорогий ремонт. Експлуатація та ремонт таких авто зазвичай на 15-20% дорожчі, ніж авто зі звичайними бензиновими чи дизельними двигунами.
До речі, користь довкіллю від гібридів дуже навіть сумнівна, адже виробництво, а потім утилізація акумуляторів, шкідливі. Це нівелює економію викопних видів палива.
У цьому відео автоексперт розповідає, що краще вибрати — електрокар чи гібрид? А також про те, якими бувають гібридні авто і чим вони відрізняються.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці більше не зможуть скручувати пробіг авто, адже депутати готують новий законопроєкт.