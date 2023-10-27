Низька витрата палива, але безліч нюансів: найпоширеніші проблеми гібридних авто

ГІбридні авто на 2-10 тисяч доларів дорожчі за звичайні

Найпоширенішими видами палива у двигунах сучасних автомобілів є бензин, дизель та електрика. Зараз також часто купують гібридні машини, які допомагають зекономити на заправці.

Здавалось би, результат мав би бути чудовим — збільшений запас ходу за менші гроші. Проте це лише в теорії. Насправді автоексперти називають такі автомобілі проблемними і навіть часто не хочуть братися за їх ремонт. Про це повідомляють у Hotcars.

Чому експерти не радять купувати гібридні авто?

Експерти розповіли, на що потрібно звернути увагу тим, хто розглядає гібридні авто для купівлі. Зокрема, це:

Вища ціна, ніж у звичайних авто з ДВС. Різниця у вартості на ту ж саму модель-гібрид і звичайну може досягати 10 тисяч доларів. Все через дорогі технології та батарею.

Нижча потужність. Через додаткові елементи силової установки та батарею потужність таких авто штучно врізають. Динаміка тут теж не найкраща.

Неякісні батареї. У порівнянні з електрокарами, гібридні авто не мають вічних батарей. А ремонт чи заміна таких акумуляторів — дуже дороге задоволення.

Рухаючись трасою, ви не зекономите, адже потужності батарей не вистачає на великих швидкостях, тому авто повністю переходить на ДВС.

Дорогий ремонт. Експлуатація та ремонт таких авто зазвичай на 15-20% дорожчі, ніж авто зі звичайними бензиновими чи дизельними двигунами.

До речі, користь довкіллю від гібридів дуже навіть сумнівна, адже виробництво, а потім утилізація акумуляторів, шкідливі. Це нівелює економію викопних видів палива.

У цьому відео автоексперт розповідає, що краще вибрати — електрокар чи гібрид? А також про те, якими бувають гібридні авто і чим вони відрізняються.

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