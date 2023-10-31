Названо 8 кращих седанів в Україні до 8000$

Ці авто зможе придбати кожен

Сьогодні такий варіант кузова авто як седан є дуже популярним серед українських водіїв. А на ринку представлено безліч марок, які випускають дуже різні за ціною та якістю автомобілі.

Проте як обрати надійну, функціональну машину, яка прослужить багато років, та ще й не витративши на неї цілий статок? Про це розповідають експерти з ютуб-каналу Sumy Racing Team.

8 місце — Honda Accord VII

Honda Accord сьомого покоління вироблявся з 2003 по 2008 рік. На вторинному ринку таке авто можна купити від 4500 доларів.

Honda Accord оснащувався 2,0-літровим, 2,4-літровим бензиновим або 2,2-літровим дизельним двигунами. Останній варіант пропонувався лише з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Бензинові також постачалися з 5-ступеневим автоматом. Вони можуть проїхати 350-400 тисяч кілометрів, але ремонт є доволі коштовним.

7 місце — Hyundai Accent/Kia Rio

Ці автомобілі опинилися на одному місці не випадково, адже вони є братами-близнюками. Субкомпактний седан Hyundai Accent 4 покоління вироблявся з 2010 до 2018 року. Ціни на вторинному ринку на нього починаються з 5500 тисяч доларів.

Автомобіль постачався з 1,4 та 1,6-літровими бензиновими та такими ж за об’ємом дизельними двигунами з механічною та автоматичною коробками передач. Обидві є досить надійними, хоч і можуть мати деякі проблеми. Ремонт не є дуже дорогим.

6 місце — Volvo S40 II

Автомобіль S40 II від шведського бренду Volvo вироблявся з 2004 по 2012 рік. В Україні на вторинному ринку таке авто можна купити від 5300 доларів.

Volvo S40 II випускався у багатьох видах двигунів та з різними типами коробок передач. Тут були як і власні мотори Volvo, так і від Ford, Peugeot у таких варіантах залежно від року випуску:

1,6 дизель;

1,6 бензин;

1,8 бензин;

2,0 бензин;

2,0 дизель.

Найгіршим з цього переліку автор відео називає 1,8-літровий бензиновий двигун. Обслуговувати його можна лише на фірмовій спецстанції.

5 місце — Subaru Legacy BM

Японське авто Subaru Legacy BM 5 покоління, яке вироблялося з 2005 року, обладнане повним приводом і відоме своєю чудовою керованістю. Subaru Legacy BM мав 4 варіації двигунів, з яких дизельні варіанти експерт рекомендує навіть не розглядати. Бензинові варіанти представлені у таких об’ємах: 2,0 л, 2,5 л, а також 3,6.

4 місце — Ford Focus III

Ford Focus третього покоління вироблявся протягом 8 років — з 2010 по 2018 рік. Прайс на вторинному ринку починається від 5700 доларів. Щодо підбору цього авто, то тут потрібно особливу увагу звертати на коробку передач.

Серед великого різноманіття двигунів експерт радить обрати 1,6 і 2-літровий бензиновий "атмосферник". Особливо якщо йдеться про європейські версії. Оптимальним називають 1,6 та 2-літровий атмосферний бензиновий двигун чи турбодизель об’ємом 1,6 літра.

3 місце — Dodge Dart

Сучасний Dodge Dart вироблявся лише в одному поколінні — з 2012 до 2016 рік. На вторинному ринку це авто можна придбати за ціною від 7 тисяч доларів.

Машина випускалася лише з бензиновими двигунами. Зокрема, це дволітровий чотирициліндровий на "автоматі", а також 2-літровий з механічною 6-ступеневою КП, 2,4-літровий з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

2 місце — Skoda Octavia A5

Skoda Octavia — народне авто усіх часів, яке вироблялося з 2004 по 2013 років. Машина представлена у багатьох трансмісіях та видах двигунів. Ціни на Skoda Octavia сьогодні починаються від 4500 тисяч доларів.

Якщо говорити про двигуни, то експерт радить обрати 2,0, 1,6 чи 1,4-літровий "атмосферний" двигун. Також можна звернути увагу на дизельні версії, наприклад, 1,6 або 2,0 літра.

1 місце — VW Jetta MK6

VW Jetta MK6 побудований на тій же платформі, що і Skoda Octavia A5. Це автомобіль має просторий салон, красивий дизайн та надійні двигуни. На вторинному ринку VW Jetta MK6 з 2010 року можна купити за ціною від 6600 доларів.

Експерти радять обирати VW Jetta MK6 з такими двигунами: 2,0, 2,5-літровий бензиновий з автоматичною чи механічною коробкою передач. Дизельний двигун (1,6, 2,0 та 1,9 л) можна також обирати, але тут потрібно ретельно дивитися на пробіг машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Volkswagen представила перший повністю електричний універсал з великим запасом ходу.