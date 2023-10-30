Volkswagen представила перший повністю електричний універсал з великим запасом ходу

Об'єм багажника цього авто — 545 літрів.

Volkswagen показала перші фотографії свого нового електрокара. Відомо, що він буде називатися ID. 7 Tourer.

Наразі автомобіль покритий камуфляжем. Проте під ним все одно видно особливості кузова та декору, повідомляє Мotor.at.

ID. 7 Tourer: технічні характеристики

Автомобіль матиме низький коефіцієнт аеродинамічного опору — всього 0,24. Це разом з акумуляторами ємністю у 77 та 82 кВт-год забезпечить машині великий запас ходу. Щоправда, його наразі не розсекречують. Потужність електродвигуна складатиме 210 кВт, тобто 286 кінських сил.

Цікавою особливістю автомобіля є його просторість. Об’єм багажника складає цілих 545 літрів, а якщо скласти задні сидіння, то об’єм багажника збільшується до 1714 літрів. Довжина простору для багажу у такому випадку досягає цілих двох метрів!

Volkswagen без зайвої скромності заявляє, що є одним з найуспішніших виробників універсалів на світовому ринку. Ймовірно, звідси і пішло бажання створити електричний універсал. Тим паче її варіанти з ДВС під назвами Variant або Shooting Brake були дуже популярними, і продаються уже понад шість десятиліть. Тепер прийшов час для нової моделі.

Очікується, що автомобіль вийде на ринок у 2024 році. Як він виглядатиме без камуфляжу, обіцяють показати скоро.

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