Їздити дешевше, ніж маршруткою: українець стверджує, що за 3 роки витратив на ремонт авто всього 5 тисяч гривень

Це якась суцільна надійність на колесах

Існує поширена думка, що вартість експлуатації, а особливо ремонту, сучасних автомобілів — дороге задоволення. Тому утримувати машину сьогодні може дозволити собі не кожен, особливо якщо зарплата складає 10-12 тисяч гривень умовно.

Але це не зовсім так. Виявилося, що при підборі правильної моделі машини у хорошому стані та помірній експлуатації їздити за кермом може бути дешевше, ніж громадським транспортом. Автор ютуб-каналу Vladislav Pavlovich UA стверджує, що обслуговування Skoda Octavia A5 2007 року випуску обійшлося йому у мінімальну суму.

Трирічна експлуатація Skoda Octavia A5 2007 року випуску: досвід українця

Спочатку власник автомобіля коротко розповідає про те, що ніколи не планував купувати саме Skoda Octavia A5, але потрапив на хороший варіант. Після трьох років експлуатації він каже, що дійсно любить цю машину і користувався нею майже щодня.

За ці три роки до цифр на одометрі додалося лише 30 тисяч кілометрів. Владислав (автор відео) розповідає, що зазвичай користувався авто для міських поїздок, але деколи і подорожував.

Протягом 3 років власник авто тричі побував на сервісі. Вперше він витратив 1388 гривень за заміну мастила та фільтра, а також чищення гальмівних дисків. Вдруге на СТО автор відео заплатив 1156 гривень — за заміну мастила та фільтра, а також придбав фільтр салону (за 398 грн). Під час третього ТО фахівці провели заміну мастила, масляного та повітряного фільтрів, і хомута глушника. За це все він заплатив 2402 гривні.

Таким чином за три роки експлуатації виходить 5344 гривні. Детальніше дивіться у відео:

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