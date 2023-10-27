Укр

Ездить дешевле, чем маршруткой: украинец утверждает, что за 3 года потратил на ремонт авто всего 5 тысяч гривен

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1110
Skoda Octavia A5 2007
Skoda Octavia A5 2007. Фото youtu.be

Это некая сплошная надежность на колесах.

Существует распространенное мнение, что стоимость эксплуатации, а особенно ремонта, современных автомобилей – дорогое удовольствие. Поэтому держать машину сегодня может позволить себе не каждый, особенно если зарплата составляет 10-12 тысяч гривен условно.

Но это не совсем так. Оказалось, что при подборе правильной модели машины в хорошем состоянии и умеренной эксплуатации ездить за рулем может быть дешевле, чем общественным транспортом. Автор ютуб-канала Vladislav Pavlovich UA утверждает, что обслуживание Skoda Octavia A5 2007 года выпуска обошлось ему в минимальную сумму.

Трехлетняя эксплуатация Skoda Octavia A5 2007 года выпуска: опыт украинца

Поначалу владелец автомобиля кратко рассказывает о том, что никогда не планировал покупать именно Skoda Octavia A5, но попал на хороший вариант. После трех лет эксплуатации он говорит, что действительно любит машину и пользовался ею почти каждый день.

За эти три года к цифрам на одометре прибавилось всего 30 тысяч километров. Владислав (автор видео) рассказывает, что обычно пользовался автомобилем для городских поездок, но порой и путешествовал.

В течение 3 лет владелец автомобиля трижды побывал на сервисе. Впервые он потратил 1388 гривен за замену смазки и фильтра, а также чистку тормозных дисков. Второй раз на СТО автор видео заплатил 1156 гривен — за замену масла и фильтра, а также приобрел фильтр салона (за 398 грн). Во время третьего ТО специалисты произвели замену смазки, масляного и воздушного фильтров и хомута глушителя. За это все он заплатил 2402 гривны.

Таким образом, за три года эксплуатации выходит 5344 гривны. Детальнее смотрите в видео:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двигатель недорогой Toyota после 500 тыс. км пробега поразил минимальным износом. Фото и видео.

Теги:
#Skoda #Авто #Надежные авто