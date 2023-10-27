Ездить дешевле, чем маршруткой: украинец утверждает, что за 3 года потратил на ремонт авто всего 5 тысяч гривен

Это некая сплошная надежность на колесах.

Существует распространенное мнение, что стоимость эксплуатации, а особенно ремонта, современных автомобилей – дорогое удовольствие. Поэтому держать машину сегодня может позволить себе не каждый, особенно если зарплата составляет 10-12 тысяч гривен условно.

Но это не совсем так. Оказалось, что при подборе правильной модели машины в хорошем состоянии и умеренной эксплуатации ездить за рулем может быть дешевле, чем общественным транспортом. Автор ютуб-канала Vladislav Pavlovich UA утверждает, что обслуживание Skoda Octavia A5 2007 года выпуска обошлось ему в минимальную сумму.

Трехлетняя эксплуатация Skoda Octavia A5 2007 года выпуска: опыт украинца

Поначалу владелец автомобиля кратко рассказывает о том, что никогда не планировал покупать именно Skoda Octavia A5, но попал на хороший вариант. После трех лет эксплуатации он говорит, что действительно любит машину и пользовался ею почти каждый день.

За эти три года к цифрам на одометре прибавилось всего 30 тысяч километров. Владислав (автор видео) рассказывает, что обычно пользовался автомобилем для городских поездок, но порой и путешествовал.

В течение 3 лет владелец автомобиля трижды побывал на сервисе. Впервые он потратил 1388 гривен за замену смазки и фильтра, а также чистку тормозных дисков. Второй раз на СТО автор видео заплатил 1156 гривен — за замену масла и фильтра, а также приобрел фильтр салона (за 398 грн). Во время третьего ТО специалисты произвели замену смазки, масляного и воздушного фильтров и хомута глушителя. За это все он заплатил 2402 гривны.

Таким образом, за три года эксплуатации выходит 5344 гривны. Детальнее смотрите в видео:

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