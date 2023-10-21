Ломаются чуть ли не каждый день: 3 популярные модели подержанных авто, которые не стоит покупать

Не покупайте их, даже если очень хочется

В современном мире рынок подержанных автомобилей очень разнообразен, поэтому выбор правильной и надежной модели часто становится головной болью для водителя.

Среди бесчисленных предложений есть много популярных моделей авто. Однако некоторые из них, несмотря на раскрученное имя, имеют множество подводных камней. Сегодня именно о таких автомобилях и расскажем.

BMW 3 серии E90 (2005-2013)

BMW 3 серии E90 (2005-2013) был очень популярен как в свое время, так и сейчас. Однако с этим автомобилем часто случаются неприятные сюрпризы.

В частности, владельцы этого автомобиля говорят, что у BMW E90 часто возникают проблемы с системой электроники, сенсорами, датчиками ABS и ESP. Также распространенной проблемой авто является утечка масла из двигателя, неисправности с прокладками головки блока цилиндров. Это проблемы, требующие серьезного ремонта.

Среди других проблем отмечают, что у BMW E90 есть нюансы с автоматической трансмиссией, из-за которых возникают рывки при переключении передач. Часто наблюдается стук в переднем и заднем подвесе, износ рулевых тяг, тормозных колодок и т.д.

Все проблемы BMW 3 серии E90 подробно рассказывают в этом видео:

Volvo XC90 II (с 2015 года)

Это престижное авто, которое получило очень плохие отзывы от автолюбителей. Это Volvo оснащено множеством электронных систем, которые время от времени выходят из строя. Сообщается о неисправностях сенсоров, проблемах с системой безопасности, мультимедиа и т.д.

Иногда случаются проблемы с двигателем и трансмиссией — ужасно течет масло, срываются ремни, ломается селектор передач. Это требует дорогостоящего ремонта.

Обо всех "болячках" этого авто рассказывается в видео:

Volkswagen Touran с 2003 по 2015 год

Этот компактвэн в свое время был очень популярен в Европе. В Украине это один из самых продаваемых подержанных автомобилей. Однако у него целая куча проблем.

Многие Volkswagen Touran оснащены трансмиссией DSG (Direct-Shift Gearbox), с которой постоянно возникают проблемы. Сообщается об утечке масла, рывках при переключении передач, неисправностях турбонаддува, прокладках головки блока цилиндров и системы впрыскивания топлива.

Водители отмечают, что им приходится очень часто заменять тормозные диски, амортизаторы постоянно изнашиваются, а еще — часто ломается кондиционер или вытекает охлаждающая жидкость.

Топ проблем Volkswagen Touran:

Естественно, эти проблемы могут различаться в зависимости от конкретного автомобиля и его истории эксплуатации. Поэтому очень важно регулярно проводить техническое обслуживание, следить за состоянием машины и производить ремонт в случае неисправностей. А при покупке автомобиля этих марок обратить внимание на возможное наличие таких проблем.

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