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Ломаются чуть ли не каждый день: 3 популярные модели подержанных авто, которые не стоит покупать

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Ремонт авто
Ремонт авто. Фото auto-tech.center

Не покупайте их, даже если очень хочется

В современном мире рынок подержанных автомобилей очень разнообразен, поэтому выбор правильной и надежной модели часто становится головной болью для водителя.

Среди бесчисленных предложений есть много популярных моделей авто. Однако некоторые из них, несмотря на раскрученное имя, имеют множество подводных камней. Сегодня именно о таких автомобилях и расскажем.

BMW 3 серии E90 (2005-2013)

BMW 3 серии E90

BMW 3 серии E90 (2005-2013) был очень популярен как в свое время, так и сейчас. Однако с этим автомобилем часто случаются неприятные сюрпризы.

В частности, владельцы этого автомобиля говорят, что у BMW E90 часто возникают проблемы с системой электроники, сенсорами, датчиками ABS и ESP. Также распространенной проблемой авто является утечка масла из двигателя, неисправности с прокладками головки блока цилиндров. Это проблемы, требующие серьезного ремонта.

Среди других проблем отмечают, что у BMW E90 есть нюансы с автоматической трансмиссией, из-за которых возникают рывки при переключении передач. Часто наблюдается стук в переднем и заднем подвесе, износ рулевых тяг, тормозных колодок и т.д.

Все проблемы BMW 3 серии E90 подробно рассказывают в этом видео:

Volvo XC90 II (с 2015 года)

Volvo XC90 II (с 2015 года)

Это престижное авто, которое получило очень плохие отзывы от автолюбителей. Это Volvo оснащено множеством электронных систем, которые время от времени выходят из строя. Сообщается о неисправностях сенсоров, проблемах с системой безопасности, мультимедиа и т.д.

Иногда случаются проблемы с двигателем и трансмиссией — ужасно течет масло, срываются ремни, ломается селектор передач. Это требует дорогостоящего ремонта.

Обо всех "болячках" этого авто рассказывается в видео:

Volkswagen Touran с 2003 по 2015 год

Volkswagen Touran с 2003 по 2015 год

Этот компактвэн в свое время был очень популярен в Европе. В Украине это один из самых продаваемых подержанных автомобилей. Однако у него целая куча проблем.

Многие Volkswagen Touran оснащены трансмиссией DSG (Direct-Shift Gearbox), с которой постоянно возникают проблемы. Сообщается об утечке масла, рывках при переключении передач, неисправностях турбонаддува, прокладках головки блока цилиндров и системы впрыскивания топлива.

Водители отмечают, что им приходится очень часто заменять тормозные диски, амортизаторы постоянно изнашиваются, а еще — часто ломается кондиционер или вытекает охлаждающая жидкость.

Топ проблем Volkswagen Touran:

Естественно, эти проблемы могут различаться в зависимости от конкретного автомобиля и его истории эксплуатации. Поэтому очень важно регулярно проводить техническое обслуживание, следить за состоянием машины и производить ремонт в случае неисправностей. А при покупке автомобиля этих марок обратить внимание на возможное наличие таких проблем.

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