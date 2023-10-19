Запчасти дешевле еды, цена — от $2000: лучшие авто для деревни, такси или начинающих

Эти авто могут прослужить целую вечность

Практически всем нам охота ездить на дорогих авто, но не всегда есть для этого возможности и необходимость. Потому что есть такие моменты, когда нужна машина, которую не жалко — людям, живущим в селе или на хуторе, где качество дорог далеко не самое лучшее, таксистам и тому подобное.

Такие авто — это просто расходный материал. В этой статье рассмотрим 10 лучших автомобилей с приятным ценником. Автор ютуб-канала Dima Turok собрал лучшие варианты по таким критериям как надежность, стоимость запчастей, состояние авто на вторичном рынке и отзывы.

Дизайну и оснащению автомобилей не уделяем в этом случае достаточно внимания. Все из таких авто стоят 2-6 тысяч долларов.

10 место — Chery Tiggo

Сегодня Chery Tiggo первого поколения можно купить по цене от 2 тысяч долларов. Такие машины могут находиться на ходу, мотор и КПП в норме, но подвеска может быть проблемной. К кузову тоже могут быть вопросы.

Однако запчасти для этого авто "дешевле еды", и после ремонта машину дальше можно эксплуатировать.

9 место — Daewoo Sens или Lanos

Daewoo Sens или Lanos – надежные авто производства украинского автопрома. Различаются модели только двигателями – 1,3 или 1,6 литра.

Запчасти для этого авто есть в каждом автомагазине, а обслуживание очень дешевое. Салон по качеству не очень, но он хорошо выдерживает эксплуатацию годами. Авто имеет неплохую стойкость к коррозии, но эта проблема все же "цепляется" за модель, поэтому при выборе машины нужно обратить внимание на такой нюанс.

8 место — Renault Logan I поколение (FL)

Это любимая машина таксистов, выпускаемая с 2004 года. При этом она более надежна, чем Lanos.

Авто может отъездить до полумиллиона километров до капитального ремонта, что является очень хорошим результатом. Еще одним плюсом этой машины является просторный багажник на 500 литров и качественный салон, в котором есть все базовые вещи. Ремонты этого авто обойдутся в адекватную сумму, а запчасти к нему дешевы.

7 место – Geely CK-2 или Geely MK

На рынке достаточно этих авто в разном состоянии. Автомобиль имеет плохую стойкость к коррозии, но небольшие царапины и повреждения легко исправляются. Поэтому эта модель часто берется для пользования в селах.

Авто имеет надежный японский двигатель и относительно хорошую подвеску. Салон хоть и выглядит ужасающе, но может комфортно вместить 5 пассажиров, есть кондиционер и стеклоподъемники. А чего еще нужно за такие деньги?

6 место – Volkswagen Polo

Внешне этот автомобиль выглядит не очень — визуально обрезанный кузов, а еще и круглые фары, которые уже давно не модны. Автоэксперт советует выбирать этот автомобиль с 1,9-литровым дизелем на механической коробке передач мощностью в 100 л.с. Этот автомобиль может пройти 500, а подчас и 700 тысяч до капремонта.

Еще один вариант модификации Volkswagen Polo, который советует эксперт, – это 1,4-литровый бензиновый двигатель в паре с механикой.

Polo известен хорошей стойкостью к коррозии. Машина маленькая, но в ней можно перевозить габаритный багаж, если сложить задний ряд сидений.

5 место — Škoda Fabia

Škoda Fabia 1 поколения можно купить за 3-5 тысяч долларов, и даже при зарплате в 10 тысяч гривен "спокойно" обслуживать.

Škoda Fabia обладает лаконичным дизайном и хорошей стойкостью к легким ударам. Авто имеет 1,4-литровый бензиновый и 1,9-литровый дизельный двигатели, который ничем не хуже Volkswagen Polo, потому что это почти одинаковые моторы. Автомобиль имеет базовые опции и приличный салон.

4 место – Opel Frontera

Это автомобиль, на котором можно ездить, ни в чем себе не отказывая. Настоящий внедорожник, который можно купить по цене от 3500 тысяч долларов.

Автомобиль имеет дизельные моторы на 2,2 и 2,5 литра. Они выдерживают строгие условия эксплуатации, поэтому подходят для передвижения по бездорожью. Сейчас их часто покупают для фронта.

На этом автомобиле можно пройти до 600 тысяч км по любым дорогам.

3 место – Nissan X-Trail 1 поколения

По цене до 5 тысяч долларов можно купить внедорожник Nissan X-Trail с 2001 по 2007 год выпуска. Автомобиль имеет устаревший дизайн, но выдерживает любые условия эксплуатации.

Оно недорогое в обслуживании, а салон имеет все атрибуты для комфорта – кондиционер, электростеклоподъемники, регулировка зеркал, подогрев сидений и многое другое. Это хорошая машина за свои деньги. Многие такие авто покупают для ВСУ, потому что они редко ломаются и выручают наших ребят в самых тяжелых ситуациях.

2 место – Toyota Corolla

Второе место автоэксперт отдал самому популярному авто в мире — Toyota Corolla, которое с 2000 по 2007 год можно купить по цене до 5 тысяч долларов.

Машина не имеет хорошего и современного дизайна, но надежна и уверенно себя чувствует на дороге. Кузов нормально переносит легкие ушибы, а бамперы и массивные пластиковые пороги легко подкрасить.

Автомобиль имеет 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновые двигатели, которые потребляют до 9 литров топлива по городу и имеет неплохую динамику.

Машина ломается крайне редко, и даже после полумиллиона пробега она как новая.

1 место – Opel Vectra B

"Тачка, которую можно разрезать пополам, выбить фары, убить полностью и спокойно ездить на ней дальше", — так говорит об Opel Vectra автор видео.

К нам в страну привозили их еще с 2000-х. Автомобиль может проехать до миллиона километров.

Сегодня можно купить такое авто за смешную цену, а даже если потребуется ремонт, то он обойдется в малые деньги. Всю ходовую с разборки можно перебрать за 200 долларов. А на дорогах Opel Vectra справится с любыми испытаниями.

Видео смотрите здесь:

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