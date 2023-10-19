Запчастини дешевші за їжу, ціна - від $2000: найкращі авто для села, таксі чи початківців

Ці авто можуть прослужити цілу вічність

Майже усім нам хочеться їздити на дорогих авто, але не завжди є для цього можливості та потреба. Тому що є такі моменти, коли потрібно машину, яку не шкода — людям, живуть у селі чи на хуторі, де якість доріг далеко не найкраща, таксистам тощо.

Такі автівки є просто розхідним матеріалом. У цій статті розглянемо 10 кращих авто з приємним цінником. Автор ютуб-каналу Dima Turok зібрав кращі варіанти за такими критеріями як надійність, вартість запчастин, стан авто на вторинному ринку та відгуки.

Дизайну та оснащенню автомобілів не приділяємо у цьому випадку достатньої уваги. Усі з таких авто коштують 2-6 тисяч доларів.

10 місце — Chery Tiggo

Сьогодні Chery Tiggo першого покоління можна купити за ціною від 2 тисяч доларів. Такі машини можуть бути на ходу, мотор та КПП в нормі, але підвіска може бути проблемною. До кузова теж можуть бути запитання.

Проте запчастини для цього авто "дешевші за їжу", і після ремонту машину далі можна експлуатувати.

9 місце — Daewoo Sens або Lanos

Daewoo Sens або Lanos — надійні авто виробництва українського автопрому. Відрізняються моделі лише двигунами — 1,3 чи 1,6 літра.

Запчастини до цього авто є у кожному автомагазині, а обслуговування дуже дешеве. Салон по якості не дуже, але він гарно витримує експлуатацію роками. Авто має непогану стійкість до корозії, але ця проблема все ж таки "чіпляється" за модель, тому при виборі цієї машини потрібно звернути увагу на такий нюанс.

8 місце — Renault Logan I покоління (FL)

Це улюблена машина таксистів, яка випускається з 2004 року. При цьому вона більш надійна, ніж Lanos.

Ця машина може від’їздити до півмільйона кілометрів до капітального ремонту, що дуже хороший результат. Ще одним плюсом цього авто є просторий багажник на 500 літрів та якісний салон, у якому є усі базові речі. Ремонти цього авто обійдуться в адекватну суму, а запчастини до нього дешеві.

7 місце — Geely CK-2 або Geely MK

На ринку достатньо цих авто у різному стані. Авто має погану стійкість до корозії, але невеликі подряпини та ушкодження легко виправляються. Тому цю модель часто беруть для користування у селах.

Авто має надійний японський двигун та відносно непогану підвіску. Салон хоч і виглядає жахливо, але може вмістити комфортно 5 пасажирів, є кондиціонер та склопідйомники. А чого ще треба за такі гроші?

6 місце — Volkswagen Polo

Зовні це авто виглядає не дуже — візуально обрізаний кузов, а ще й круглі фари, які уже давно не модні. Автоексперт радить вибирати це авто з 1,9-літровим дизелем на механічній коробці передач потужністю у 100 к.с. Цей автомобіль може пройти 500, а часом і 700 тисяч до капремонту.

Ще один варіант модифікації Volkswagen Polo, який радить експерт, — це 1,4-літровий бензиновий двигун у парі з механікою.

Polo відомий непоганою стійкістю до корозії. Машина маленька, але у ній можна перевозити габаритний багаж, якщо скласти задній ряд сидінь.

5 місце — Škoda Fabia

Škoda Fabia 1 покоління можна купити за 3-5 тисяч доларів, і навіть при зарплаті у 10 тисяч гривень "спокійно" обслуговувати.

Škoda Fabia має лаконічний дизайн та хорошу стійкість до легких ударів. Авто має 1,4-літровий бензиновий та 1,9-літровий дизельний двигуни, який нічим не гірший за Volkswagen Polo, бо це майже однакові мотори. Авто має базові опції та не маркий салон.

4 місце — Opel Frontera

Це автомобіль, на якому можна їздити, ні в чому собі не відмовляючи. Справжній позашляховик, який можна купити за ціною від 3500 тисяч доларів.

Авто має дизельний мотор на 2,2 і 2,5 літра. Вони витримують суворі умови експлуатації, тому підходять для пересування бездоріжжям. Зараз їх часто купують для використання на фронті.

На цьому автомобілі можна подолати до 600 тисяч км по будь-яких дорогах.

3 місце — Nissan X-Trail 1 покоління

За ціною до 5 тисяч доларів можна купити позашляховик Nissan X-Trail від 2001 до 2007 року випуску. Авто має застарілий дизайн, але витримує будь-які умови експлуатації.

Воно недороге в обслуговуванні, а салон має усі атрибути для комфорту — кондиціонер, електросклопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів сидінь та багато іншого. Це хороша машина на свої гроші. Багато таких авто купляють для ЗСУ, тому що вони рідко ламаються і виручають наших хлопців у найважчих ситуаціях.

2 місце — Toyota Corolla

Друге місце автоексперт віддав найпопулярнішому авто у світі — Toyota Corolla, яке з 2000 до 2007 року можна купити за ціною до 5 тисяч доларів.

Машина не має гарного та сучасного дизайну, але є надійною та впевнено себе почуває на дорозі. Кузов нормально переносить легкі удари, а бампери та масивні пластикові пороги легко підфарбувати.

Автомобіль має 1,4-літровий та 1,6-літрові бензинові двигуни, які споживають до 9 літрів палива по місту та мають непогану динаміку.

Авто ламається вкрай рідко, і навіть після півмільйона пробігу воно як нове.

1 місце — Opel Vectra B

"Тачка, яку можна розрізати пополам, вибити фари, вбити повністю і спокійно їздити на ній далі", — так говорить про Opel Vectra автор відео.

До нас в країну привозили їх ще з 2000-х. Авто може їздити до мільйона кілометрів.

Сьогодні можна купити таке авто за смішну ціну, а навіть якщо потрібен буде ремонт, то він обійдеться у малі гроші. Усю ходову з розбірки можна перебрати за 200 доларів. А на дорогах Opel Vectra подолає будь-які випробування.

Відео дивіться тут:

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