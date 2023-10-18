Українські автоексперти назвали топ-5 кращих кросоверів за ціною до $13 000

Кращі моделі у співвідношенні ціна-якість

Навіть з обмеженим бюджетом можна знайти багато варіантів автомобілів, які мають хорошу функціональність, високу якість та є дуже надійними. У цій статті розповідається про п’ять найкращих кросоверів, які можна придбати за ціною до 13 тисяч доларів.

Експерти з CarPoint Геннадій та Максим підготували підбірку кросоверів з приємним цінником. Відео опубліковане на їхньому Youtube-каналі.

5 місце — Nissan X-Trail T31 та Nissan Qashqai (J10)

Ці кросовери розташувались на одному місці не випадково, адже технічно та за своїми можливостями вони дуже схожі, побудовані на одній платформі. Вони також мають схожі двигуни — Nissan Qashqai отримав 1,6-літровий бензиновий двигун з 5-ступеневою механікою чи варіатором, або 2-літровий, і також є 2 дизельних — 1,5 та 2,0 л.

Nissan X-Trail трішки потужніший — має 2,0-літровий та 2,5-літровий двигуни.

Автоексперт також розповідає про загальні мінуси цих авто: занадто тонке лакофарбове покриття, яке буде мати сколи від камінчиків. Тому власники цих авто повинні слідкувати за станом кузова. Ще одною типовою проблемою моделей є корозія на кришці багажника. Також експерт не рекомендує обирати ці авто з КПП варіатором, вона є "проблемною".

Найкращим поєднанням двигуна і коробки у Nissan X-Trail T31 та Nissan Qashqai (J10), на думку автоексперта, є 2-літровий дизель з коробкою автомат.

4 місце — Mitsubishi ASX та Mitsubishi Outlander Sport

Ці авто також є братами-близнюками, які в Україні з’явилися у 2010 році. Вони комплектувалися бензиновими двигунами 1,6, 1,8 та 2.0 літри з повним чи переднім приводом. У США ці авто представляли з 2-літровим та 2,4 літровими двигунами. Була випущена версія також з 2,8-літровим двигуном, але вона є рідкістю, особливо в Україні.

Коробки передач на вибір — автоматичного типу варіатор або механічна.

У CarPoint радять вибрати авто з 2 або 2,4-літровими двигунами "варіатор".

3 місце — Dodge Journey

Експерти називають цей автомобіль дуже цікавим і популярним. Йому немає конкурентів на місцевому ринку.

Більшість з них приганяють з США, деколи з Європи. Це потужне семимісне авто з 2,4 і 3,6-літровими двигунами з автоматичною коробкою передач.

Dodge Journey також мав дизельний варіант з 2-літровим мотором від Volkswagen та 6-ступеневим роботом.

Це надійний автомобіль, з яким у водія не буде проблем. Єдиним мінусом є висока витрата палива — 12-17 літрів залежно від стилю їзди (8-9 літрів по трасі).

Проте на авто можна встановити газобалонне обладнання.

2 місце — Toyota RAV4 III покоління та Honda CR-V III покоління

На третій сходинці рейтингу розмістили одразу 2 кросовери. Вони комплектувались як бензиновими, так і дизельними моторами з механічними та автоматичними КПП.

Вони є дуже надійними та якісними, тому навіть через 10-15 років є шанс знайти добре збережену автівку за невеликі гроші.

1 місце — Renault Duster

Експерти кажуть, що цю автівку вибирають за надійність та практичність, хорошу прохідність, дешевизну в експлуатації та ремонті. Авто також має гарну стійкість до корозії.

Не радять лише обирати Renault Duster з 1,2-літровим двигуном, який є недостатньо потужним. Усі решта варіанти є хорошими.

Ще одна безумовна перевага "Дастера" — це його якісна ходова, що особливо актуально для українських доріг. Ям автомобіль не боїться.

У бюджеті до 13 тисяч доларів можна знайти автівки Renault Duster від 2013 і до 2016-17 років випуску.

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