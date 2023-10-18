Український ринок наповнюють дешеві позашляховики з Кореї. Фото і ціни

Цей автобренд відомий своїми дешевими, але якісними машинами

Відомий корейський автовиробник повертається на український ринок з абсолютно новим модельним рядом великих позашляховиків. Раніше він був відомий як SsangYong, але тепер бренд отримав нову назву — KG Mobility.

Спочатку бренд привезе в Україну 2 джипи з рамною конструкцією та дизельним двигуном. Потім автопарк бренду поповниться іншими моделями, повідомляється на офіційному сайті дилера в Україні.

SsangYong Musso та SsangYong Musso Grand

Після декількох років відсутності на авторинку нашої країни бренд представляє друге покоління свого чотиридверного пікапа Musso. Він має довжину у 5,1 метра, а подовжена версія — цілих 5,4. Grand-версія, у порівнянні зі стандартною, оснащена системою вентиляції сидінь, шкіряним салоном, двозонним клімат-контролем, сучасною 12-дюймовою мультимедійною системою, парктроніками та багатьма іншими корисностями.

Щодо технічного оснащення, то пікап отримав 2,2-літровий турбодизель потужністю у 181 кінську силу з механічною коробкою передач, а також 2,2-літровий турбодизель з вищою потужністю — 187 к.с. Він має коробку передач автомат. В обох випадках у пікапа — повний привід.

Довжина простору для завантаження вражає — 1300 мм та 1600 мм у звичайній та подовженій версії відповідно.

Офіційно ціни в Україні обіцяють повідомити згодом, але ми трішки вас зорієнтуємо щодо вартості цих пікапів. Зокрема, у Великобританії ціни на ці пікапи стартують з 31 тисячі доларів, у США — з 28000, у Європі — близько 35 тисяч євро.

В Україні наразі SsangYong Musso представлений лише на вторинному ринку. Наприклад, пікап 2018 року випуску, пригнаний у майже новому стані, можна придбати за 23 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли один з найкращих кросоверів світу.