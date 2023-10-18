Украинский рынок наполняют дешевые внедорожники из Кореи. Фото и цены

Этот автобренд известен своими дешевыми, но качественными машинами.

Известный корейский автопроизводитель возвращается на украинский рынок с совершенно новым модельным рядом крупных внедорожников. Ранее он был известен как SsangYong, но теперь бренд получил новое название – KG Mobility.

Сначала бренд привезет в Украину 2 джипа с рамной конструкцией и дизельным двигателем. Затем автопарк бренда пополнится другими моделями, сообщается на официальном сайте дилера в Украине.

SsangYong Musso и SsangYong Musso Grand

После нескольких лет отсутствия на авторынке нашей страны бренд представляет второе поколение своего четырехдверного пикапа Musso. Он имеет длину 5,1 метра, а удлиненная версия — целых 5,4. Grand-версия по сравнению со стандартной оснащена системой вентиляции сидений, кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, современной 12-дюймовой мультимедийной системой, парктрониками и многими другими полезностями.

Что касается технического оснащения, то пикап получил 2,2-литровый турбодизель мощностью 181 лошадиную силу с механической коробкой передач, а также 2,2-литровый турбодизель с более высокой мощностью — 187 л.с. Он имеет коробку передач автомат. В обоих случаях у пикапа – полный привод.

Длина пространства для загрузки впечатляет – 1300 мм и 1600 мм в обычной и удлиненной версии соответственно.

Официально цены в Украине обещают сообщить позже, но мы немного вас сориентируем по стоимости этих пикапов. В частности, в Великобритании цены на модель стартуют с 31 тысячи долларов, в США – с 28000, в Европе – около 35 тысяч евро.

В Украине SsangYong Musso покач то представлен только на вторичном рынке. К примеру, пикап 2018 года выпуска, пригнанный в почти новом состоянии, можно приобрести за 23 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину привезли один из лучших кроссоверов мира.