Украинские автоэксперты назвали топ-5 лучших кроссоверов по цене до $13 000

Лучшие модели в соотношении цена-качество

Даже с ограниченным бюджетом можно найти много вариантов автомобилей, которые имеют хорошую функциональность, высокое качество и очень надежны. В этой статье рассказывается о пяти лучших кроссоверах, которые можно приобрести по цене до 13 тысяч долларов.

Эксперты из CarPoint Геннадий и Максим подготовили подборку кроссоверов с приятным ценником. Видео опубликовано на их Youtube канале.

5 место – Nissan X-Trail T31 и Nissan Qashqai (J10)

Эти кроссоверы разместились на одном месте не случайно, ведь технически и по своим возможностям они очень похожи, построены на одной платформе. Они также имеют похожие двигатели — Nissan Qashqai получил 1,6-литровый бензиновый двигатель с 5-ступенчатой механикой или вариатором, или 2-литровый, а также 2 дизельных — 1,5 и 2,0 л.

Nissan X-Trail немного мощнее – имеет 2,0-литровый и 2,5-литровый двигатели.

Автоэксперт также рассказывает об общих минусах этих авто: слишком тонком лакокрасочном покрытии, которое будет иметь сколы от камушков. Поэтому владельцы этих автомобилей должны следить за состоянием кузова. Еще одной типичной проблемой моделей является коррозия на крышке багажника. Также эксперт не рекомендует выбирать эти авто с КПП вариатором, она является "проблемной".

Лучшим сочетанием двигателя и коробки Nissan X-Trail T31 и Nissan Qashqai (J10), по мнению автоэксперта, является 2-литровый дизель с коробкой автомат.

4 место – Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander Sport

Эти авто также являются братьями-близнецами, появившимися в Украине в 2010 году. Они комплектовались бензиновыми двигателями 1,6, 1,8 и 2.0 литра с полным или передним приводом. В США эти автомобили представляли с 2-литровым и 2,4 литровыми двигателями. Была выпущена версия также с 2,8-литровым двигателем, но она является редкой, особенно в Украине.

Коробки передач по выбору — автоматического типа вариатор или механическая. В CarPoint советуют выбрать авто с 2 или 2,4-литровыми двигателями "вариатор".

3 место — Dodge Journey

Эксперты называют этот автомобиль очень интересным и популярным. Ему нет конкурентов на местном рынке.

Большинство из них пригоняют из США, иногда из Европы. Это мощное семиместное авто с 2,4 и 3,6-литровыми двигателями с автоматической коробкой передач.

Dodge Journey также имел дизельный вариант с 2-литровым мотором от Volkswagen и 6-ступенчатым роботом.

Это надежный автомобиль, с которым у водителя не будет проблем. Единственным минусом является высокий расход топлива – 12-17 литров в зависимости от стиля езды (8-9 литров по трассе). Однако на авто можно установить газобаллонное оборудование.

2 место – Toyota RAV4 III поколения и Honda CR-V III поколения

На третьей строчке рейтинга разместили сразу 2 кроссовера. Они комплектовались как бензиновыми, так и дизельными двигателями с механическими и автоматическими КПП.

Они очень надежные и качественные, поэтому даже через 10-15 лет есть шанс найти хорошо сохранившийся автомобиль за небольшие деньги.

1 место – Renault Duster

Эксперты говорят, что этот автомобиль выбирают за надежность и практичность, хорошую проходимость, дешевизну в эксплуатации и ремонте. Автомобиль также имеет хорошую стойкость к коррозии.

Не советуют только выбирать Renault Duster с 1,2-литровым двигателем, который недостаточно мощный. Все остальные варианты хорошие.

Еще одно безусловное преимущество "Дастера" – это его качественная ходовая, что особенно актуально для украинских дорог. Ям автомобиль не боится.

В бюджете до 13 тысяч долларов можно найти автомобили Renault Duster от 2013 и до 2016-17 годов выпуска.

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