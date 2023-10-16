Як відмити і відполірувати фари авто за 2 хвилини: цей підручний засіб є у кожному домі

Лайфхак, який збереже ваші гроші — про це повинен знати кожен водій

Жовтизна, тьмяність, потертості, пил, комахи на фарах — з цим час від часу стикається кожен водій. І якщо пил, бруд та комахи можна змити на автомийці, то з часом навіть чисті фари стають матовими і не такими блискучими та новими на вигляд. Це не тільки псує загальний вигляд автомобіля, але й може реально вплинути на якість освітлення ламп у фарах.

На щастя, існує декілька способів, як відновити прозорість та блиск покриття фар, видалити подряпини та відполірувати їх в домашніх умовах. На це потрібно лише декілька хвилин вашого часу і підручний засіб, який є майже у кожного вдома (а якщо немає, обов’язково купіть, адже це незамінний помічник у побуті).

Чищення фар з Sgrassatore

Йдеться про універсальний засіб для чищення Sgrassatore, який ще називають "півником" або Шантаклер. З італійської слово Sgrassatore перекладається як "знежирювач". Він дійсно добре розчиняє жир та бруд з різних поверхонь. В Україні цей засіб є дуже популярним — місцеві господині користуються ним для видалення жиру на кухні, інших робочих поверхонь. Також він добре видаляє плями з одягу та може зробити білу підошву кросівок, яка з часом жовтіє, як новенькою.

Тепер же знахідку "зацінили" і автомобілісти. До речі, в інструкції до засобу вказано, що його можна використовувати для видалення бітумних плям з автомобілів та мотоциклів.

У Мережі TikTok з’явився новий спосіб користування Sgrassatore. Як з’ясував автолюбитель Євгеній Веред, засіб чудово справляється з чищенням та поліруванням фар. Як він розповідає, достатньо розподілити Sgrassatore по поверхні скла, протерти зубною щіткою, і витерти сухою серветкою. І дійсно, фара на ролику стала як нова, а на сухій серветці видно бруд.

У коментарях користувачі соцмережі підтверджують ефективність засобу, кажучи, що Sgrassatore здатен навіть "гріхи відмити". "Я ним відмила диски від смоли", — пише Ольга Скрупковська.

Так що користуйтесь лайфхаком з користю.

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