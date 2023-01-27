Очистити машину від снігу легко і швидко — бюджетний лайфхак

Прибрати налиплий сніг з арок або бризковиків можна за кілька хвилин, маючи під рукою один універсальний засіб

У лютому на сході України прогнозують морози та снігопади — дістанеться Харківській, Донецькій, Полтавськійта Луганській областям. Це означає, що водії зіткнуться з найбільш поширеною проблемою взимку — налипанням снігу на бризковики та підкрилки.

На порталі Dexpens поділилися простим, недорогим, а головне дієвим лайфхаком, який допоможе уникнути цієї проблеми. Вам знадобиться машина, налиплий на неї сніг та бюджетний чудо-засіб.

Повністю позбавитися налипання снігу не вийде, але вдасться максимально зменшити його кількість. Найчастіше сніг налипає саме на бризковики та підкрилки авто, що заважає під час їзди. Допоможе вам засіб, у складі якого є силікон, наприклад, універсальний багатофункціональний засіб WD-40 або поліроль для атво.

Перш за все, вам потрібно помити ваш автомобіль і обов’язково дати йому висохнути. Після чого обробіть бризковики, підкрилки та інші місця налипання снігу спреєм із вмістом силікону. Завдяки такій обробці, сніг не налипатиме на поверхню, а зісковзуватиме з неї. Але навіть якщо він і налипне, то в невеликій кількості. Якщо ж снігу почне налипати більше, то він просто почне зісковзувати під власною вагою зі слизькою поверхні, обробленої силіконом.

З мінусів — цю процедуру потрібно повторювати щоразу після того, як автомобіль побував на мийці або перед снігопадом. Якщо ж ваше авто стоїть у гаражі, то збивати намерзлий сніг не доведеться — він відтає сам, а вам залишиться просто обробити висохлі підкрилки та бризковики силіконом.

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