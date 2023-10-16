Как отмыть и отполировать фары авто за 2 минуты: это подручное средство есть в каждом доме

Лайфхак, который сохранит ваши деньги – об этом должен знать каждый водитель

Желтизна, тусклость, потертости, пыль, насекомые на фарах – с этим иногда сталкивается каждый водитель. И если пыль, грязь и насекомых можно смыть с фар при мойке, то со временем даже чистое стекло становится матовым и не столь блестящим с виду. Это не только портит общий вид автомобиля, но может реально повлиять на качество освещения ламп в фарах.

К счастью, существует несколько способов восстановить прозрачность и блеск покрытия фар, удалить царапины и отполировать их в домашних условиях. На это нужно всего несколько минут вашего времени и подручное средство, которое есть почти у каждого дома (а если нет, обязательно купите, ведь это незаменимый помощник в быту).

Чистка фар из Sgrassatore

Речь идет об универсальном чистящем средстве Sgrassatore, которое еще называют "петушком" или Шантаклером. С итальянского слово Sgrassatore переводится как "обезжириватель". Он действительно хорошо растворяет жир и грязь с разных поверхностей. В Украине это средство очень популярно — местные хозяйки пользуются им для удаления жира на кухне, других рабочих поверхностей. Также он хорошо удаляет пятна из одежды и может сделать белую подошву кроссовок, которая со временем желтеет, с виду как новенькой.

Теперь же находку оценили и автомобилисты. Кстати, в инструкции указано, что средство можно использовать для удаления битумных пятен с автомобилей и мотоциклов.

В сети TikTok появился новый способ использования Sgrassatore. Как выяснил автолюбитель Евгений Веред, средство отлично справляется с чисткой и полированием фар. Как он рассказывает, достаточно распределить Sgrassatore по поверхности стекла, протереть зубной щеткой и вытереть сухой салфеткой. И действительно, фара на ролике стала как новая, а на сухой салфетке видна грязь.

В комментариях пользователи соцсети подтверждают эффективность средства, говоря, что Sgrassatore способен даже "грехи отмыть". "Я им отмыла диски от смолы", — пишет Ольга Скрупковская.

Так что пользуйтесь лайфхаком с пользой.

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