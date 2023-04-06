Как убрать влагу в салоне автомобиля: неожиданные, но простые лайфхаки

Неожиданные, но простые средства помогут убрать влагу из салона авто

В автомобиле может собираться излишняя влага, что негативно сказывается на пассажирах и работе самого атво. Но не все автомобилисты знают, что избавиться от этого можно простыми подручными средствами.

На портале Uaportal рассказали, как бороться с излишней влагой в автомобиле. Для этого вам понадобится соль, наполнитель для кошачьего горшка и сода.

Соль

Эксперты советуют автомобилистам всегда держать в салоне авто соль в герметичном пластиковом контейнере, чтобы она не промокла и не рассыпалась. Также можно насыпать соль в холщовые мешки или носки и разместить у окон автомобиля.

Наполнитель для кошачьего горшка

Возьмите старый носок и наполните его кошачьм наполнителем, после чего тщательно заклейте носок, чтобы наполнитель не рассыпался. Этот лайфхак поможет быстро и качественно впитать лишнюю влагу.

Сода

Пищевая сода — еще один отличный способ избавиться от влаги в салоне авто. Насыпьте немного соды в коробку или другую емкость и разместите у окна. Менять соду необходимо каждые две недели, так как она будет впитывать влагу и намокать.

Автомобильные осушители воздуха

Специальные осушители воздуха — отличный вариант для того, чтобы избавить салон авто от лишней влаги. Эти приспособления способны удалять влагу из воздуха и снижать уровень влажности в салоне автомобиля. Они могут быть подключены к прикуривателю и работать в течение длительного периода, помогая поддерживать оптимальный уровень влажности в автомобиле.

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