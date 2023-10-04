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Как решить проблему со скрипом дверей авто: лайфхак с мылом для водителей

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Откажитесь от привычных средств для смазки петель, так как они только вредят вашему авто Новость обновлена 04 октября 2023, 19:19
Откажитесь от привычных средств для смазки петель, так как они только вредят вашему авто. Фото Getty Images

Оказалось, что привычные средства для смазки петель дверей вредны для автомобиля

Каждый водитель знает, что рано или поздно в авто может возникнуть такая неприятная проблема, как скрип дверей. Будь-то водительская дверка, или пассажирский, или даже багажник. К счастью, есть интересный лайфхак для водителей, как эту проблему решить.

Как оказалось, привычные средства, типа солидола или WD-40, к которым часто прибегают автолюбители, не только не подходят, а могут навредить, пишет apostrophe.

Из-за чего возникает проблема?

Чаще всего причиной скрипа дверей в машине является изнашивание смазки, которая там была изначально. Кроме того, петли в авто загрязняются и на них попадает пыль, которая откладывается там слоями. Причиной также может быть попадание воды на смазку. В конце концов возникает этот неприятный скрип, который режет уши.

Как решить эту проблему?

Как оказалось, есть бюджетное и очень эффективное средство — обычное твердое мыло. Лучше всего использовать брусок детского мыла, так как в нем нейтральный pH.

Очистите всю грязь с ограничителя, вытрите все остатки прошлой смазки, а затем натрите петли сухим твердым бруском мыла. Это займет немного времени, а результат порадует вас сразу же по завершению процедуры.

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