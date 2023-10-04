Как решить проблему со скрипом дверей авто: лайфхак с мылом для водителей

Оказалось, что привычные средства для смазки петель дверей вредны для автомобиля

Каждый водитель знает, что рано или поздно в авто может возникнуть такая неприятная проблема, как скрип дверей. Будь-то водительская дверка, или пассажирский, или даже багажник. К счастью, есть интересный лайфхак для водителей, как эту проблему решить.

Как оказалось, привычные средства, типа солидола или WD-40, к которым часто прибегают автолюбители, не только не подходят, а могут навредить, пишет apostrophe.

Из-за чего возникает проблема?

Чаще всего причиной скрипа дверей в машине является изнашивание смазки, которая там была изначально. Кроме того, петли в авто загрязняются и на них попадает пыль, которая откладывается там слоями. Причиной также может быть попадание воды на смазку. В конце концов возникает этот неприятный скрип, который режет уши.

Как решить эту проблему?

Как оказалось, есть бюджетное и очень эффективное средство — обычное твердое мыло. Лучше всего использовать брусок детского мыла, так как в нем нейтральный pH.

Очистите всю грязь с ограничителя, вытрите все остатки прошлой смазки, а затем натрите петли сухим твердым бруском мыла. Это займет немного времени, а результат порадует вас сразу же по завершению процедуры.

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