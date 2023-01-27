Очистить машину от налипшего снега легко и быстро - бюджетный лайфхак

Убрать налипший снег с арок или брызговиков можно за несколкьо минут, имея под рукой одно универсальное средство

В феврале на востоке Украины прогнозируют морозы и снегопады — доснется Харьковской, Донецкой, Полтавской и Луганской областях. Это означает, что водители столкнутся с наиболее распространенной проблемой зимой — налипанием снега на брызговики и подкрылки.

На портале Dexpens поделились простым, недорогим, а главное действенным лайфхаком, который поможет избежать этой проблемы. Вам понадобится машина, налипший на нее снег и бюджетное чудо-средство.

Полностью избавиться от налипания снега не получится, но удастся максимально уменьшить его количество. Чаще всего снег налипает именно на брызговики и подкрылки авто, что мешает во время езды. Поможет вам средство, в составе которого есть силикон, к примеру, универсальное многофункциональное средство WD-40 или полироль для атво.

В первую очередь, вам нужно помыть ваш автомобиль и обязательно дать ему высохнуть. После чего, обработайте брызговики, подкрылки и другие места налипания снега спреем с содержанием силикона. Благодаря такой обработке, снег будет не налипать на поверхность, а соскальзывать с нее. Но даже если он и налипнет, то в небольшом количестве. Если же снега начнет налипать больше, то он просто начнет соскальзывать под собственным весом со скользкой поверхности, обработанной силиконом.

Из минусов — эту процедуру нужно повторять каждый раз после того, как автомобиль побывал на мойке или перед снегопадом. Если же ваше авто стоит в гараже, то сбивать намерзший снег не придется — он оттает сам, а вам останется просто обработать высохшие подкрылки и брызговики силиконом.

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