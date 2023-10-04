Рус

Як вирішити проблему зі скрипом дверей авто: лайфхак з милом для водіїв

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відмовтеся від звичних засобів для змащування петель, тому що вони тільки шкодять вашому авто Новина оновлена 04 жовтня 2023, 19:19
Відмовтеся від звичних засобів для змащування петель, тому що вони тільки шкодять вашому авто. Фото Getty Images

Виявилось, що звичні засоби для змащування петель дверей шкідливі для автомобіля

Кожен водій знає, що рано чи пізно в авто може виникнути така неприємна проблема, як скрип дверей. Будь-то дверцята водія, або пасажирські, або навіть багажник. На щастя, є цікавий лайфхак для водіїв, як вирішити цю проблему.

Як виявилось, звичні засоби, типу солідолу або WD-40, до яких часто вдаються автолюбителі, не тільки не підходять, а можуть нашкодити, пише apostrophe.

Чому виникає проблема?

Найчастіше причиною скрипу дверей у машині є зношування змазки, яка там була спочатку. Крім того, петлі в авто забруднюються і на них потрапляє пил, який відкладається там шарами. Причиною також може бути потрапляння води на змазку. Зрештою виникає цей неприємний скрип, який ріже вуха.

Як вирішити цю проблему?

Як виявилося, є бюджетний та дуже ефективний засіб — звичайне тверде мило. Найкраще використовувати брусок дитячого мила, оскільки у ньому нейтральний pH.

Очистіть весь бруд з обмежувача, витріть усі залишки минулого змащення, а потім натріть петлі сухим твердим бруском мила. Це займе небагато часу, а результат порадує вас відразу після завершення процедури.

Раніше "Телеграф" розповідав секрет бюджетного методу для догляду за салоном автомобіля. Це допоможе очистити машину всередині від пилу та подарує свіжий блиск.

Теги:
#Автомобіль #Водії #Лайфхак