Як вирішити проблему зі скрипом дверей авто: лайфхак з милом для водіїв

Виявилось, що звичні засоби для змащування петель дверей шкідливі для автомобіля

Кожен водій знає, що рано чи пізно в авто може виникнути така неприємна проблема, як скрип дверей. Будь-то дверцята водія, або пасажирські, або навіть багажник. На щастя, є цікавий лайфхак для водіїв, як вирішити цю проблему.

Як виявилось, звичні засоби, типу солідолу або WD-40, до яких часто вдаються автолюбителі, не тільки не підходять, а можуть нашкодити, пише apostrophe.

Чому виникає проблема?

Найчастіше причиною скрипу дверей у машині є зношування змазки, яка там була спочатку. Крім того, петлі в авто забруднюються і на них потрапляє пил, який відкладається там шарами. Причиною також може бути потрапляння води на змазку. Зрештою виникає цей неприємний скрип, який ріже вуха.

Як вирішити цю проблему?

Як виявилося, є бюджетний та дуже ефективний засіб — звичайне тверде мило. Найкраще використовувати брусок дитячого мила, оскільки у ньому нейтральний pH.

Очистіть весь бруд з обмежувача, витріть усі залишки минулого змащення, а потім натріть петлі сухим твердим бруском мила. Це займе небагато часу, а результат порадує вас відразу після завершення процедури.

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