Як прибрати вологу в салоні автомобіля: несподівані, але прості лайфхаки

Несподівані, але прості засоби допоможуть прибрати вологу із салону авто

В автомобілі може збиратися зайва волога, що негативно позначається на пасажирах та роботі самого атво. Але не всі автомобілісти знають, що позбутися цього можна простими підручними засобами.

На порталі Uaportal розповіли, як боротися із зайвою вологою в автомобілі. Для цього вам знадобиться сіль, наповнювач для котячого горщика та сода.

Сіль

Експерти радять автомобілістам завжди тримати в салоні авто сіль у герметичному пластиковому контейнері, щоб вона не промокла та не розсипалася. Також можна насипати сіль у полотняні мішки або шкарпетки і розмістити біля вікон автомобіля.

Наповнювач для котячого горщика

Візьміть старий носок і наповніть його котячим наповнювачем, після чого ретельно заклейте носок, щоб наповнювач не розсипався. Цей лайфхак допоможе швидко та якісно ввібрати зайву вологу.

Сода

Харчова сода — ще один чудовий спосіб позбутися вологи в салоні авто. Насипте трохи соди в коробку або в іншу ємність і розмістіть біля вікна. Міняти соду необхідно кожні два тижні, оскільки вона вбиратиме вологу і намокатиме.

Автомобільні осушувачі повітря

Спеціальні осушувачі повітря – відмінний варіант для того, щоб позбавити салон авто від зайвої вологи. Ці пристосування можуть видаляти вологу з повітря і знижувати рівень вологості в салоні автомобіля. Вони можуть бути підключені до прикурювача та працювати протягом тривалого періоду, допомагаючи підтримувати оптимальний рівень вологості в автомобілі.

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