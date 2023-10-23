За ціною трьох квартир: в Україні помітили 460-сильний спорткар майбутнього

Україна рясніє по-справжньому дорогими авто. Нещодавно одне з таких помітили у Харкові.

Зокрема, у місто привезли BMW M2 нового покоління. Таких автомобілів поки ще не було в Україні, повідомляє ТопЖир.

Що відомо про BMW M2?

Купе 2023 року розбив працівник автосалону у США. Після цього його продали з аукціону, а потім привезли в Україну, де відновили.

BMW M2 2023 року оснащений 3-літровим шестициліндровим турбо двигуном, який може розвивати 460 кінських сил. Машина має задній привід та механічну трансмісію. Розганяється з нуля до сотні авто всього за 4,1 секунди, а максимальна швидкість досягає 285 км/год.

Об’єм багажника цього авто складає 390 км. Ззаду BMW M2 має спойлер. Крила авто розширені. 4 вихлопні труби роблять авто мускулистим та спортивним.

Автомобіль має спірний дизайн. Дехто каже, що машина погано виглядає, арки дуже великі. Проте це суб’єктивне питання.

А що всередині?

У салоні ви знайдете преміум-матеріали — алюміній, карбон, алькантара, шкіра. У кузові купе BMW M2 має спортивні крісла та кермо.

Що стосується інтелектуальних та безпекових функцій, то тут, як кажуть, "повний фарш": клімат-контроль, обігрів усього (навіть двірників), проєкція на лобове скло, безключовий доступ, камера кругового огляду тощо. Ціна такого автомобіля в базовій комплектації складає 63 тисячі доларів.

Огляд цього авто дивіться у відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці розбирають BMW та Tesla: в розпал війни продажі дорогих авто шалено зростають.