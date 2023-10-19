Volkswagen Touareg після рестайлінгу привезли в Україну: ціни та характеристики авто

Щоправда, ціна вас не обрадує

Німецький автовиробник Volkswagen нещодавно представив в Європі свій оновлений Touareg, а тепер новинка з’явилася і в Україні.

На українському ринку кросовер представлений з двома типами двигунів, які не змінились після оновлення. Це 3,0-літровий турбодизель і 3,0 літровий бензиновий. Вони видають 286 та 340 кінських сил відповідно.

А ще виробник заявляє, що повністю перелаштував шасі та елементи підвіски.

А що всередині?

Новинка отримала дещо змінену радіаторну решітку, інші бампери та оновлену оптику. Навіть у базовому виконанні тут будуть встановлені світлодіоди, а на нашому ринку навіть матрична оптика з майже 20 тисячами елементів у фарі.

Замість електромеханічної приладової панелі тепер тут є сучасний цифровий дисплей з мультимедійкою. Екран має діагональ у 15 дюймів. Тепер тут є сучасні порти USB Type-C, які зможуть заряджати гаджети з потужністю до 45 Ватт. Справжня швидка зарядка, яка від розетки!

Кросовер буде доступний в декількох комплектаціях, але базовою для України стане R-Line Platinum. Вона не дешева саме через дизельний двигун — коштує три мільйони гривень. Бензинова версія пропонується на два десятки тисяч дешевше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український ринок наповнюють дешеві позашляховики з Кореї.