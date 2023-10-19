Volkswagen Touareg после рестайлинга привезли в Украину: цены и характеристики авто

Правда, цена вас не обрадует

Немецкий автопроизводитель Volkswagen недавно представил в Европе свой обновленный Touareg, а теперь новинка появилась и в Украине.

На украинском рынке кроссовер представлен с двумя типами двигателей, которые не изменились после обновления. Это 3,0-литровый турбодизель и 3,0-литровый бензиновый. Они выдают 286 и 340 лошадиных сил соответственно.

А еще производитель заявляет, что полностью перестроил шасси и элементы подвески.

А что внутри?

Новинка получила несколько измененную решетку радиатора, другие бамперы и обновленную оптику. Даже в базовом исполнении здесь будут установлены светодиоды, а на нашем рынке даже матричная оптика с почти 20 тысяч элементами в фаре.

Вместо электромеханической приборной панели теперь здесь современный цифровой дисплей с мультимедийкой. Экран имеет диагональ в 15 дюймов. Теперь здесь есть современные порты USB Type-C, которые смогут заряжать гаджеты с мощностью до 45 Ватт. Настоящая быстрая зарядка от розетки!

Кроссовер будет доступен в нескольких комплектациях, но базовой для Украины станет R-Line Platinum. Она не дешева именно из-за дизельного двигателя — стоит три миллиона гривен. Бензиновая версия предлагается на два десятка тысяч дешевле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский рынок наполняют дешевые внедорожники из Кореи.