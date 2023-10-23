По цене трех квартир: в Украине заметили 460-сильный спорткар будущего

Украина изобилует по-настоящему дорогими авто. Недавно одно из таких было замечено в Харькове.

В частности, в город привезли BMW M2 нового поколения. Таких автомобилей пока еще не было в Украине, сообщает ТопЖир.

Что известно о BMW M2?

Купе 2023 разбил работник автосалона в США. После этого его продали с аукциона, а затем доставили в Украину, где восстановили.

BMW M2 2023 оснащен 3-литровым шестицилиндровым турбо двигателем, который может развивать 460 лошадиных сил. Машина имеет задний привод и механическую коробку передач. Разгоняется с нуля до сотни автомобиль всего за 4,1 секунды, а максимальная скорость достигает 285 км/ч.

Объем багажника этого авто составляет 390 км. Позади BMW M2 имеет спойлер. Крылья авто расширены. 4 выхлопные трубы делают автомобиль мускулистым и спортивным.

Автомобиль имеет спорный дизайн. Некоторые говорят, что машина плохо выглядит, арки слишком большие, однако это субъективный вопрос.

А что внутри?

В салоне вы найдете премиум-материалы – алюминий, карбон, алькантара, кожа. В кузове купе BMW M2 есть спортивные кресла и руль.

Что касается интеллектуальных и функций безопасности, то там, как говорится, "полный фарш": климат-контроль, обогрев всего (даже дворников), проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камера кругового обзора и т.д. Цена такого автомобиля в базовой комплектации составляет 63 тысяч долларов.

Обзор этого авто смотрите в видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы разбирают BMW и Tesla: в разгар войны продажи дорогих авто безумно растут.