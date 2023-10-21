В Киеве заметили редкий электрокроссовер Audi

Авто производится в Китае и предназначено только для китайского рынка.

В Киеве был замечен редкий электрический субкомпактный кроссовер Audi Q2. Модель построена на длинной базе и предназначена только для китайского рынка.

Производится электрокар в Китае и продается только там. Однако недавно кроссовер привезли в Киев – зарегистрирован он в Киевской области, сообщает Topcars UA.

Что известно об Audi Q2L e-tron?

Автомобиль серого цвета имеет черную окантовку радиаторной решетки и стекла. Кузов украшен декоративными элементами, которые дополняют колесные диски из 2 цветов. От бензиновой версии он отличается другими бамперами и решеткой радиатора. В салоне никаких изменений. Светодиодные фары здесь уже в базовой комплектации.

Audi Q2L e-tron построен на той же платформе, что и Volkswagen Golf. Электромотор с отдачей 185 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента приводит в движение переднюю ось. Автомобиль обладает аккумулятором емкостью в 44,1 кВт•ч, что обеспечивает запас хода на 400 километров. Батареи, кстати, также китайцы производят. Audi дает гарантию на аккумулятор на 8 лет.

Максимальная скорость Audi Q2L e-tron составляет 150 км/ч. Разгон с нуля до сотни – 10,2 секунды. В Украине сейчас есть только 3 объявления о продаже Audi Q2L e-tron 2022 года выпуска – по ценам от 33 до 35 тысяч долларов.

Честный обзор такой же модели, но 2021 выпуска, смотрите в видео:

Раньше "Телеграф" сообщал, что китайцы выпустили стильный и дешевый электрокар с дверью как у Lamborghini и 500 л.с.