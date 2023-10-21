У Києві помітили рідкісний електрокросовер Audi

Авто виробляється у Китаї і призначене тільки для китайського ринку

У Києві помітили рідкісний електричний субкомпактний кросовер Audi Q2. Модель побудована на довгій базі і призначена для китайського ринку.

Виробляється електрокар у Китаї, і продається лише там. Проте нещодавно кросовер привезли у Київ — зареєстрований він у Київській області, повідомляє Topcars UA.

Що відомо про Audi Q2L e-tron?

Автомобіль сірого кольору має чорну окантовку решітки радіатора та скла. Кузов прикрашений декоративними елементами, який доповнюють колісні диски з 2 кольорів. Від бензинової версії він відрізняється іншими бамперами та радіаторною решіткою. У салоні жодних змін. Світлодіодні фари тут уже в базовій комплектації.

Audi Q2L e-tron побудований на тій же платформі, що Volkswagen Golf. Передню вісь приводить у дію електромотор з віддачею 185 кінських сил та 290 Нм крутного моменту. Автомобіль має акумулятор ємністю у 44,1 кВт•год, що забезпечує запас ходу на 400 кілометрів. Батареї, до речі, також китайці виготовляють. Audi дає гарантію на акумулятор на 8 років.

Максимальна швидкість Audi Q2L e-tron складає 150 кілометрів за годину. Розгін з нуля до сотні — 10,2 секунди. В Україні зараз є лише 3 оголошення про продаж Audi Q2L e-tron 2022 року випуску — за цінами від 33 до 35 тисяч доларів.

Чесний огляд такої ж моделі, але 2021 року випуску, дивіться у відео:

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайці випустили стильний і дешевий електрокар з дверми як у Lamborghini та 500 кінських сил.