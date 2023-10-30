Volkswagen представила первый полностью электрический универсал с большим запасом хода

Объем багажника этого авто – 545 литров.

Volkswagen показала первые фотографии своего нового электрокара. Известно, что он будет называться ID. 7 Tourer.

В настоящее время автомобиль покрыт камуфляжем. Однако под ним все равно видны особенности кузова и декора, сообщает Мotor.at.

ID. 7 Tourer: технические характеристики

Автомобиль будет иметь низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – всего 0,24. Это вместе с аккумуляторами емкостью 77 и 82 кВт-ч обеспечит машине большой запас хода. Правда, его пока не рассекречивают. Мощность электродвигателя будет составлять 210 кВт, то есть 286 лошадиных сил.

Интересной особенностью автомобиля является его просторность. Объем багажника составляет целых 545 литров, а если сложить задние сиденья, то он увеличивается до 1714 литров. Длина простора для багажа в таком случае достигает целых двух метров!

Volkswagen без лишней скромности заявляет, что является одним из самых успешных производителей универсалов на мировом рынке. Вероятно, отсюда и пошло желание создать электрический универсал. Тем более ее варианты из ДВС под названиями Variant или Shooting Brake были очень популярны, и продаются уже более шести десятилетий. Теперь пришло время для новой модели.

Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в 2024 году. Как он будет смотреться без камуфляжа, обещают показать скоро.

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