В Киеве заметили самую мощную Audi с 400-сильным мотором: сколько она стоит (фото)

Настоящая ракета на колесах

На днях на дорогах Киева была замечена одна из самых компактных и самая мощная модификация легендарного спорткара Audi TT RS. Эта модель уже не выпускается – производство завершили в этом году.

Спорткар известен тем, что очень мощный и быстрый. Фотографии машины опубликовали на инстаграм-странице topcars_ru.

Что известно об этой Audi TT RS?

Двигатель мощностью в 400 лошадиных сил позволяет этому автомобилю разгоняться с нуля до сотни всего за 3,7 секунды. По сравнению со стандартной Audi TT модель с приставкой RS имеет более мощный двигатель, улучшенное управление и ряд ориентированных на высокие скорости функций.

Под капотом у Audi TT RS 2,5-литровый турбированный двигатель с системой полного привода Quattro для более мощного ускорения. У машины улучшена подвеска и лучший тормоз. Что касается дизайна, то Audi TT RS имеет более агрессивные и спортивные черты по сравнению со стандартной TT, с большой впускной системой, характерными дисками, уникальными эмблемами и другими визуальными особенностями.

Авто, которое заметили в Киеве, окрашено в фирменный цвет Progressive Red. Также машина имеет красные тормозные суппорты и двухцветные колесные диски. Сзади мы видим фиксированное антикрыло.

Машина 2018 выпуска, в Украине ее зарегистрировали в 2021 году. Согласно базе номеров, владельцем является юридическое лицо. В Украине Audi TT RS в 2018 году стоит от 70 до 88 тысяч долларов.

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