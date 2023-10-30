У Києві помітили найпотужнішу Audi з 400-сильним мотором: скільки вона коштує (фото)

Справжня ракета на колесах

Днями на дорогах Києва помітили одну з найкомпактніших та найпотужнішу модифікацію легендарного спорткара Audi TT RS. Ця модель уже не випускається — виробництво завершили цього року.

Спорткар відомий тим, що є дуже потужним і швидким. Фотографії машини опублікували на інстаграм-сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua.

Що відомо про цю Audi TT RS?

Двигун потужністю в 400 кінських сил дозволяє цьому автомобілю розганятися з нуля до сотні всього за 3,7 секунди. У порівнянні зі стандартною Audi TT модель з приставкою RS має потужніший двигун, покращене керування та ряд орієнтованих на високі швидкості функцій.

Під капотом в Audi TT RS 2,5-літровий турбований двигун з системою повного приводу Quattro для ще потужнішого прискорення. У машини покращена підвіска та кращі гальма. Щодо дизайну, то Audi TT RS має агресивніші та трішки спортивніші риси у порівнянні зі стандартним TT, з більшою впускною системою, характерними дисками, унікальними емблемами та іншими візуальними особливостями.

Авто, яке помітили у Києві, пофарбоване у фірмовий колір Progressive Red. Також машина має червоні гальмівні супорти та двоколірні колісні диски. Ззаду бачимо фіксоване антикрило.

Машина 2018 року випуску, в Україні її зареєстрували у 2021 році. Згідно з базою номерів, власником є юридична особа. В Україні Audi TT RS 2018 року коштує від 70 до 88 тисяч доларів.

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