В Україні продають 1000-сильний гоночний спорткар Ferrari за 750 тисяч доларів

Але в Україні немає доріг для цього авто

Нещодавно в Україні виставили на продаж суперкар Ferrari SF90 2022 року випуску. Автомобіль привезено з-за кордону.

Ferrari SF90 2022 — це гібридний автомобіль з потужністю у 1000 кінських сил. Продавець оцінив його у 750 тисяч доларів. Суперкар уже на українських номерах і продається на майданчику з продажу авто auto.ria.

Що відомо про Ferrari SF90 STRADALE

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano — це суперкар із дивовижними технічними характеристиками та ексклюзивною комплектацією Assetto Fiorano, яка призначена для ще більш екстремального досвіду водіння на трасі.

Двигун:

Ferrari SF90 Stradale оснащений 4.0-літровим V8-двигуном, який поєднується з трьома електродвигунами. Це дозволяє розвинути потужність у 1000 кінських сил.

Прискорення:

Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,5 секунди — просто неймовірна динаміка та швидкість.

До 200 км/год Ferrari SF90 Stradale прискорюється за 6,7 секунди.

Максимальна швидкість:

Максимальна швидкість цього автомобіля складає 340 км/год, що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів у світі.

Привід:

Ferrari SF90 Stradale має повний привід, що дозволяє забезпечити оптимальне зчеплення з дорогою та контроль на великих швидкостях.

Зовнішність:

Автомобіль виконаний в традиційному фірмовому червоному кольорі Ferrari, відомому як "Rosso Corsa".

Комплектація Assetto Fiorano містить карбонові колісні диски з титановими болтами та карбонові деталі як ззовні, так і всередині автомобіля.

Трековий пакет Assetto Fiorano:

Трековий пакет дозволяє знизити загальну вагу автомобіля на 40 кілограмів.

Модернізована підвіска та замінені адаптивні амортизатори пасивними алюмінієвими амортизаторами Multimatic, налаштованими спеціально для використання на трасі.

До складу пакета також входять карбонові двері, днище та збільшений задній спойлер із вуглецевого волокна, титанова вихлопна система та пружини підвіски.

Амортизатори Multimatic GT спеціально призначені для гоночного використання.

Задній спойлер із вуглецевого волокна може створювати до 390 кг притискної сили при швидкості 250 км/год.

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