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В Україні продають 1000-сильний гоночний спорткар Ferrari за 750 тисяч доларів

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Суперкар Ferrari
Суперкар Ferrari. Фото carbuzz

Але в Україні немає доріг для цього авто

Нещодавно в Україні виставили на продаж суперкар Ferrari SF90 2022 року випуску. Автомобіль привезено з-за кордону.

Ferrari SF90 2022 — це гібридний автомобіль з потужністю у 1000 кінських сил. Продавець оцінив його у 750 тисяч доларів. Суперкар уже на українських номерах і продається на майданчику з продажу авто auto.ria.

Що відомо про Ferrari SF90 STRADALE

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano — це суперкар із дивовижними технічними характеристиками та ексклюзивною комплектацією Assetto Fiorano, яка призначена для ще більш екстремального досвіду водіння на трасі.

Ferrari SF90 STRADALE

Двигун:

  • Ferrari SF90 Stradale оснащений 4.0-літровим V8-двигуном, який поєднується з трьома електродвигунами. Це дозволяє розвинути потужність у 1000 кінських сил.

Прискорення:

  • Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,5 секунди — просто неймовірна динаміка та швидкість.
  • До 200 км/год Ferrari SF90 Stradale прискорюється за 6,7 секунди.
Ferrari SF90 суперкар

Максимальна швидкість:

  • Максимальна швидкість цього автомобіля складає 340 км/год, що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів у світі.

Привід:

  • Ferrari SF90 Stradale має повний привід, що дозволяє забезпечити оптимальне зчеплення з дорогою та контроль на великих швидкостях.
Ferrari SF90 STRADALE в Україні

Зовнішність:

  • Автомобіль виконаний в традиційному фірмовому червоному кольорі Ferrari, відомому як "Rosso Corsa".
  • Комплектація Assetto Fiorano містить карбонові колісні диски з титановими болтами та карбонові деталі як ззовні, так і всередині автомобіля.
Ferrari SF90 STRADALE 1000 кінських сил

Трековий пакет Assetto Fiorano:

  • Трековий пакет дозволяє знизити загальну вагу автомобіля на 40 кілограмів.
  • Модернізована підвіска та замінені адаптивні амортизатори пасивними алюмінієвими амортизаторами Multimatic, налаштованими спеціально для використання на трасі.
Ferrari SF90 STRADALE у трековій версії
  • До складу пакета також входять карбонові двері, днище та збільшений задній спойлер із вуглецевого волокна, титанова вихлопна система та пружини підвіски.
  • Амортизатори Multimatic GT спеціально призначені для гоночного використання.
  • Задній спойлер із вуглецевого волокна може створювати до 390 кг притискної сили при швидкості 250 км/год.

Дивіться також тест-драйв цього авто:

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Теги:
#Ferrari #Суперкар #Авто #Розкішні авто