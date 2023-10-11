В Україні продають 1000-сильний гоночний спорткар Ferrari за 750 тисяч доларів
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Але в Україні немає доріг для цього авто
Нещодавно в Україні виставили на продаж суперкар Ferrari SF90 2022 року випуску. Автомобіль привезено з-за кордону.
Ferrari SF90 2022 — це гібридний автомобіль з потужністю у 1000 кінських сил. Продавець оцінив його у 750 тисяч доларів. Суперкар уже на українських номерах і продається на майданчику з продажу авто auto.ria.
Що відомо про Ferrari SF90 STRADALE
Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano — це суперкар із дивовижними технічними характеристиками та ексклюзивною комплектацією Assetto Fiorano, яка призначена для ще більш екстремального досвіду водіння на трасі.
Двигун:
- Ferrari SF90 Stradale оснащений 4.0-літровим V8-двигуном, який поєднується з трьома електродвигунами. Це дозволяє розвинути потужність у 1000 кінських сил.
Прискорення:
- Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,5 секунди — просто неймовірна динаміка та швидкість.
- До 200 км/год Ferrari SF90 Stradale прискорюється за 6,7 секунди.
Максимальна швидкість:
- Максимальна швидкість цього автомобіля складає 340 км/год, що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів у світі.
Привід:
- Ferrari SF90 Stradale має повний привід, що дозволяє забезпечити оптимальне зчеплення з дорогою та контроль на великих швидкостях.
Зовнішність:
- Автомобіль виконаний в традиційному фірмовому червоному кольорі Ferrari, відомому як "Rosso Corsa".
- Комплектація Assetto Fiorano містить карбонові колісні диски з титановими болтами та карбонові деталі як ззовні, так і всередині автомобіля.
Трековий пакет Assetto Fiorano:
- Трековий пакет дозволяє знизити загальну вагу автомобіля на 40 кілограмів.
- Модернізована підвіска та замінені адаптивні амортизатори пасивними алюмінієвими амортизаторами Multimatic, налаштованими спеціально для використання на трасі.
- До складу пакета також входять карбонові двері, днище та збільшений задній спойлер із вуглецевого волокна, титанова вихлопна система та пружини підвіски.
- Амортизатори Multimatic GT спеціально призначені для гоночного використання.
- Задній спойлер із вуглецевого волокна може створювати до 390 кг притискної сили при швидкості 250 км/год.
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