В Украине продают 1000-сильный гоночный спорткар Ferrari за 750 тысяч долларов

Но в Украине нет дорог для этого авто

Недавно в Украине выставили на продажу суперкар Ferrari SF90 2022 года выпуска. Автомобиль привезен из-за границы.

Ferrari SF90 2022 – это гибридный автомобиль с мощностью в 1000 лошадиных сил. Продавец оценил его в 750 тысяч долларов. Суперкар уже на украинских номерах и продается на площадке по продаже авто .

Что известно о Ferrari SF90 STRADALE

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano – это суперкар с удивительными техническими характеристиками и эксклюзивной комплектацией Assetto Fiorano, которая предназначена для еще более экстремального опыта вождения на трассе.

Двигатель:

Ferrari SF90 Stradale оснащен 4.0-литровым V8-двигателем, сочетающимся с тремя электродвигателями. Это позволяет развить мощность в 1000 лошадиных сил.

Ускорение:

Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды – просто невероятная динамика и скорость.

До 200 км/ч Ferrari SF90 Stradale ускоряется за 6,7 секунды.

Максимальная скорость:

Максимальная скорость автомобиля составляет 340 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

Привод:

Ferrari SF90 Stradale имеет полный привод, позволяющий обеспечить оптимальное сцепление с дорогой и контроль на больших скоростях.

Облик:

Автомобиль выполнен в традиционном фирменном красном цвете Ferrari, известном как Rosso Corsa.

Комплектация Assetto Fiorano включает в себя карбоновые колесные диски с титановыми болтами и карбоновые детали как снаружи, так и внутри автомобиля.

Трековый пакет Assetto Fiorano:

Трековый пакет позволяет снизить общий вес автомобиля на 40 килограммов.

Модернизирована подвеска и заменены адаптивные амортизаторы пассивными алюминиевыми амортизаторами Multimatic, специально настроенными для использования на трассе.

В состав пакета также входят карбоновые двери, днище и увеличенный задний спойлер из углеродного волокна, выхлопная титановая система и пружины подвески.

Амортизаторы Multimatic GT специально предназначены для гоночного использования.

Задний спойлер из углеродного волокна может производить до 390 кг прижимной силы при скорости 250 км/ч.

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